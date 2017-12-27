الجيش اليمني: سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بغارات للتحالف في الجوف

اليمن: أعلنت قوات الجيش اليمني، فجر الأربعاء، سقوط عشرات القتلى والجرحى، من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)؛ جراء غارات جوية للتحالف العربي بمحافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، شمالي البلاد.

جاء ذلك بحسب موقع 26 سبتمبر نت، الناطق باسم الجيش، نقلا عن مصدر ميداني، لم يسمه.

وقال المصدر إن “طيران التحالف شن مساء الثلاثاء، غارات جوية، استهدفت عناصر المليشيا الحوثية، أثناء تجمعهم في معسكر تدريبي تابع للقيادي عبدالكريم الحوثي، بوادي سودة مذاب، في محافظة الجوف”.

وأضاف المصدر أن “الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا الحوثية”، دون ذكر رقم محدد.

وأوضح أن “غارات أخرى، استهدفت مواقع وآليات قتالية ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية بمعسكر حام، في مديرية المتون، شمالي المحافظة نفسها”.

وأفاد المصدر أن “هذه الغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، علاوة على تدمير آليات ثقيلة، وكمية من الأسلحة والذخائر”.

ولم يتسن أخذ تعليق فوري من قبل الحوثيين، حول ما ذكره المصدر.

ومنذ نحو ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي” من جهة أخرى.

خلّفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى انتشار الأوبئة كالكوليرا والدفتيريا، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015 تقود السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014. (الأناضول)