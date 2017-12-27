“ستار وورز″ يحقق حوالي مئة مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في أمريكا الشمالية

واشنطن: حقق الجزء الثامن من سلسلة أفلام “حرب النجوم” وهو بعنوان “ستار وورز: ذي لاست جيداي” حوالي مئة مليون دولار خلال اسبوعه الثاني في قاعات السينما الامريكية الشمالية>

فبعدما حقق 220 مليون دولار في عطلة نهاية الاسبوع الاولى بعد بدء عرضه في الولايات المتحدة وكندا، حصد فيلم “ستار وورز: ذي لاست جيداي” وهو من انتاج “ديزني” وتوزيعها، 99 مليون دولار خلال عطلة نهاية الاسبوع الطويلة بمناسبة عيد الميلاد.

ووصل مجموع ايرادات الفيلم في امريكا الشمالية حتى الآن الى 395,6 مليون دولار. وهو يعرض يعرض في 4232 صالة سينما.

ويقدر المحلل بول ديرغارابيديان العائدات العالمية للفيلم ب745,4 مليون دولار. وسجل فيلم “افاتار” (2009) اعلى العائدات العالمية مع 2,7 مليار دولار.

وكان الجزء السابق من سلسلة حرب النجوم “ستار وورز: ذي فورس اويكنز″ (2015) حقق اكثر من ملياري دولار من الايرادات العالمية. (أ ف ب)