ترامب يتمنى عيد “كوانزا” سعيدا للأمريكيين السود

واشنطن: وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء معايدة بمناسبة عيد “كوانزا” الذي يستمر سنويا لمدة اسبوع من 26 كانون الاول/ ديسمبر ولغاية الأول من كانون الثاني/ يناير ويحتفل خلاله الأمريكيون السود بارثهم الثقافي وتاريخهم الأليم وآمالهم بمستقبل أفضل.

وقال ترامب في بيان إنه “في الوقت الذي تشعل فيه العائلات والاصدقاء سويا شمعدان الكينارا، ميلانيا وأنا نتقدم اليهم بأحر التهاني والامنيات بأعياد سعيدة وسنة جديدة مزدهرة”.

وعيد كوانزا مناسبة ابتكرها في ستينيات القرن الماضي الناشط في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية مولانا كارينغا كاحتفال سنوي يجمع كل الأمريكيين المتحدرين من اصول افريقية وكذلك أيضا افارقة الشتات، ويتم خلاله ايقاد شمعدان الكينارا الذي يحمل سبع شموع، تضاء واحدة منها كل ليلة، وتنقسم الى ثلاث شموع حمراء ترمز إلى الماضي الاليم للسود وثلاث خضراء ترمز الى املهم بمستقبل مشرق وواحدة سوداء في الوسط بلون بشرتهم.

وترجع فكرة هذا العيد إلى احتفالات نهاية الحصاد في افريقيا حيث تعني كلمة “كوانزا” باللغة السواحلية “أولى ثمار الحصاد”.

وهذا العيد ليس منتشرا على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لكن وسائل اعلام امريكية اشارت إلى أن مزيدا من الأمريكيين السود احتفلوا به هذا العام بسبب مناخ التوتر السياسي الذي يخيم على البلاد منذ انتخب دونالد ترامب رئيسا.

ودأب الرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما على تضمين هذا العيد في معايداتهم بمناسبة اعياد نهاية السنة.

وشعبية ترامب متدنية جدا في صفوف الامريكيين السود الذين يتهمه بعضهم بمسايرة الحركات العنصرية التي تؤمن بمبدأ تفوّق العرق الأبيض وكذلك أيضا بازدرائه المتواصل بسلفه باراك أوباما، أول رئيس أمريكي أسود. (أ ف ب)