الإحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس: اعتقل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

وأضاف: “تمت إحالة المعتقلين للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 أسير، منهم 62 سيدة (بينهن 10 قاصرات)، ونحو 300 طفل، ونحو 450 أسيراً إدارياً بدون محاكمة، و12 نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان)، حسب بيانات فلسطينية رسمية.

وعلى نحو شبه يومي، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. (الأناضول)