موسكو تتهم الخارجية الأمريكية بالتدخل في الانتخابات الروسية

موسكو: اعتبرت وزارة الخارجية الروسية تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن رفض لجنة الانتخابات الروسية تسجيل المعارض أليكسي نافالني مرشحا لانتخابات الرئاسة، تدخلا مباشرا في الانتخابات الروسية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” الأربعاء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القول: “هذا التصريح للخارجية الأمريكية، والذي لن يكون وحيدا، حسب قناعتي، هو تدخل مباشر في عملية الانتخابات وكذلك في شؤون الدولة الداخلية”.

واعتبرت موقف الخارجية الأمريكية “مثيرا للسخرية”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كلاي نويل قد أعرب في وقت سابق عن قلقه بشأن اتخاذ لجنة الانتخابات المركزية الروسية قرارا أمس الأول الاثنين برفض تسجيل نافالني مرشحا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في آذار/ مارس من العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن نافالني أدين بالاختلاس، وصدر بحقه حكم مع إيقاف التنفيذ. وفي المقابل، ينفي المعارض الروسي التهمة ويقول إنها متعمدة من أجل القضاء على طموحاته السياسية.

ويعد إعادة انتخاب الرئيس الحالي فلاديمير بوتين لفترة جديدة في حكم المؤكد، غير أن الكرملين يتخوف من نسبة المشاركة الضئيلة. (د ب أ)