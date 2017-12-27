قتيل واحتجاز رهائن بمصنع بجنوب شرقي موسكو

موسكو: قال مصدر أمني روسي الأربعاء، إن شخصاً قام باحتجاز عدة أشخاص في مصنع لإنتاج الحلوى بجنوب شرقي موسكو.

وذكر المصدر لموقع روسيا اليوم أن شخصاً مسلحاً قام بفتح النار وقتل أحد الأشخاص، مضيفاً ” المسلح يحتجز عدة أشخاص كرهائن الآن”.

وأضاف أن الشرطة طوقت منطقة الحادث.

وكانت الدائرة الصحافية في المديرية العامة للشؤون الداخلية في العاصمة الروسية قد أفادت في وقت سابق ، بأن الشرطة تحاول اعتقال شخص أطلق النار في مبنى جنوب شرق موسكو.

وتقول الشرطة إن المسلح، وهو المالك السابق للمصنع، تحصن في المبنى، ويرفض السماح لأحد بالدخول.

وقال مصدر لموقع روسيا اليوم إن خلافاً وقع بين المالك السابق للمصنع وعناصر دائرة تنفيذ الأحكام القضائية الذين حاولوا الحجز على المبنى، مضيفاً أنه خلال التلاسن أطلق المالك النار على المحيطين به فقتل أحد الأشخاص. (د ب أ)