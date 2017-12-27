لافروف: مؤتمر سوتشي سيسهم ببدء مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين

موسكو: أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن اعتقاده بأن مؤتمر الحوار السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية؛ سيسهم ببدء مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف.

وأضاف لافروف، في تصريح أدلى به في العاصمة الروسية موسكو، أن اجتماعات أستانة التي تجري تحت إشراف الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، “أكسبت اللقاءات التي جرت خلال العام الماضي برعاية الأمم المتحدة زخماً ملحوظاً”، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وأكّد الوزير الروسي، أن مؤتمر الحوار السوري المتوقع عقده في مدينة سوتشي، “سيخلق تأثيراً مماثلاً”.

وتابع قائلاً “نحن على ثقة بأن مؤتمر الحوار بين الحكومة والمعارضة السورية، سوف يساهم في بدء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة في جنيف”.

ومن المتوقع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بروسيا في الفترة من 29 إلى 30 يناير/ كانون ثاني 2018 بمشاركة حوالي 700 شخص.

وفي بيان مشترك صدر قبل عدّة أسابيع، دعمت تركيا وإيران وروسيا انعقاد مؤتمر حوارٍ وطني بين نظام بشار الأسد والمعارضة السورية.

وكانت قد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله الأربعاء، إن الجزء الرئيسي من المعركة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) في سوريا انتهى، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن المهمة الرئيسية في سوريا الآن هي “تدمير جبهة النصرة”.(وكالات)