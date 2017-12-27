ليبرمان يدعو لفرض عقوبة الإعدام على فلسطيني

القدس: دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، إلى فرض عقوبة الإعدام على فلسطيني، من المزمع أن تصدر محكمة إسرائيلية، اليوم، قرارها بشأن إدانته بقتل 3 إسرائيليين.

وقال ليبرمان في تصريح صحافي:” اليوم سوف يصدر الحكم على من قتل 3 من عائلة سالومون في حلميش بدم بارد “.

وأضاف:” الإعدام هي العقوبة الوحيدة المناسبة لمثل هذا العمل المتدني، أدعو القضاة لإظهار الشجاعة وفرض عقوبة الإعدام على هذا الإرهابي”.

وتابع ليبرمان:” لن يتم التخلي عن الدم اليهودي، لا يوجد مكان للإرهابيين ولا حتى في السجن”.

وبحسب ليبرمان، فإن محكمة إسرائيلية ستصدر حكمها اليوم على عمر العبد (19 عاماً)، والمتهم بقتل 3 أفراد من عائلة إسرائيلية طعناً بسكين، في مستوطنة “حلميش” في وسط الضفة الغربية ، في 21 يوليو/تموز الماضي.

ويعتبر ليبرمان من أبرز المؤيدين لفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

وتقدم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني الذي يقوده ليبرمان، بمشروع قانون إلى الكنيست (البرلمان)، من المتوقع أن ينظر فيه بالقراءة التمهيدية، اليوم.

ولا يوجد في القانون الإسرائيلي ما ينص على إمكانية فرض عقوبة الإعدام.

وحتى الآن تحكم المحاكم الإسرائيلية على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين بالسجن مدى الحياة، عن كل إسرائيلي يتم قتله. (الأناضول)