روسيا ستمد تركيا بأربع وحدات من منظومة إس-400 الصاروخية مقابل 2.5 مليار دولار

موسكو: قال سيرغي تشيميزوف رئيس مجموعة روستيك الروسية الحكومية لصحيفة كومرسانت اليومية الأربعاء إن روسيا ستمد تركيا بأربع وحدات من منظومة إس-400 للصواريخ أرض-جو مقابل 2.5 مليار دولار في إطار صفقة تم الانتهاء تقريبا من وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأضاف تشيميزوف أن تركيا ستدفع 45 في المئة من التكلفة مقدما بينما ستمنحها روسيا قروضا تغطي باقي التكلفة. وتابع قائلا إن من المتوقع أن تبدأ موسكو تسليم أول الوحدات في مارس آذار 2020.

وأثارت الصفقة قلقا في الغرب لأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي لكن لا يمكن دمج منظومة الصواريخ الروسية في الهيكل العسكري للحلف. والعلاقات بين موسكو والحلف العسكري الغربي متوترة.

وقال تشيميزوف للصحيفة إن تركيا أول من سيملك منظومة صواريخ إس-400 المتطورة من بين أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أن وزارتي المالية في روسيا وتركيا أنهتا بالفعل المحادثات الخاصة بتمويل الصفقة وأنه لم يتبق سوى المصادقة على الوثائق النهائية. (رويترز)