السجن المشدد 10 سنوات لـ11 مصريا بتهمة الاتصال بتنظيم الدولة

القاهرة: قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 10 سنوات على 11 شخصا بتهمة الانتماء لخلية على اتصال بتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

وأصدرت العقوبة محكمة جنايات الزقازيق الأربعاء برئاسة المستشار صابر عبد الله.

وكانت النيابة العامة بالزقازيق أحالت المحكوم عليهم إلى محكمة الجنايات بعد أن اسندت إليهم تهم “الاتصال مع عصابة يوجد مقرها خارج البلاد (داعش)، وذلك للعمل على الالتحاق بحقل الجهاد السوري والارتباط بمليشياتها المسلحة هناك، وتلقى تدريبات عسكرية متقدمة، والعودة للبلاد تمهيدا لتنفيذ مخططهم العدائي وارتكاب أعمال إرهابية داخلها وضد مؤسساتها وممتلكاتها”. (د ب أ)