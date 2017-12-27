الإليزيه: ماكرون دعا العاهل السعودي لرفع الحصار عن اليمن

باريس: قال مصدر في قصر الإليزيه الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى رفع الحصار عن اليمن “بالكامل” وذلك خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان يوم 24 ديسمبر كانون الأول.

وأضاف المصدر “عبر الرئيس عن قلقه الشديد بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن ودعا العاهل السعودي إلى رفع الحصار بالكامل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى اليمن”. (رويترز)