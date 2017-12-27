الكويت تستضيف مؤتمراً لرؤساء البرلمانات الخليجية في 8 يناير

الكويت: قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، الأربعاء، إن بلاده ستستضيف مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الغانم قوله، إن المؤتمر سيعقد بناء على رغبة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وبمشاركة الدول الخليجية الست (السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعمان).

وتترأس الكويت الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

ويعد هذا الاجتماع حال عقده أول فعالية خليجية بعد عقد القمة الخليجية الـ38 ، التي استضافتها الكويت، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وانعقدت القمة المذكورة في ظل أزمة حادة تعصف بالمنطقة هي الأسوأ في تاريخ دول الخليج، جراء مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مراراً.

وانعقدت القمة، بحضور أميري الكويت صباح الأحمد الجابر وقطر تميم بن حمد، وبغياب قادة بقية الدول الخليج الأربع (السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان)، حيث شاركت سلطنة عمان بتمثيلها المعتاد في تلك القمم، فيما خفضت الدول الثلاث المقاطعة لقطر تمثيلها في القمة.

ويقود أمير الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية. (الأناضول)