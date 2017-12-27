قطر تطالب جميع الدول بالإمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس

الدوحة: طالبت قطر جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف.

جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقره في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، الأربعاء، برئاسة عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وعقب الاجتماع نقلت وكالة الأنباء القطرية عن حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن المجلس “رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس″.

وطالب مجلس الوزراء القطري “جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات”.

وأعربت قطر عن أملها “في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس″.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والبدء ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضباً عربياً وإسلامياً، وجلب تحذيرات دولية.

وبناء على مبادرة قدمتها تركيا واليمن، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي، قراراً بالأغلبية الساحقة، أكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تضمن القرار الأممي مُطالبة جميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980″. (الأناضول)