أردوغان: الأسد “إرهابي” والعمل معه مستحيل
Dec 27, 2017
تونس: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه “إرهابي” وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة تونس “الأسد قطعاً إرهابي نفذ إرهاب الدولة”.
وأضاف “الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من موطنيه؟” (رويترز)
صدق أردوغان في وصفه بشار ألأسد بأنه إرهابى ورث ألبطش وألإرهاب عن والده حافظ وعمه رفعت. لولا تصرفه ألأحمق قبل سنوات، لما تعرضت سورية إلى ما هي عليه اليوم من دمار وتشريد لشعبها في كافة بقاع ألأرض. بشار يجب إلقاء القبض عليه ومحاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية وإنزال العقوبة ألتى يستحقها هذا الجزار.