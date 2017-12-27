أردوغان: الأسد “إرهابي” والعمل معه مستحيل

تونس: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه “إرهابي” وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة تونس “الأسد قطعاً إرهابي نفذ إرهاب الدولة”.

وأضاف “الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من موطنيه؟” (رويترز)