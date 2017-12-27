“بيتكوين” تواصل التعافي من خسائر الأسبوع الماضي

واشنطن: ارتفع سعر العملة الافتراضية الشهيرة “بيتكوين” في تداولات الأربعاء، بنسبة 5 بالمائة لتواصل تعافيها من الخسائر المسجلة في تداولات الأسبوع الماضي، وهي الأسوأ منذ 2013.

وحسب البيانات المنشورة على موقع “coingecko.com” المتخصص برصد حركة العملات الإلكترونية، سجل سعر العملة نحو 16.810 دولار بقيمة سوقية عند 281.8 مليار دولار عند الساعة 10:36 تغ.

وكانت “البيتكوين”، سجلت خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي، لتتهاوى من مستوى 19.7 ألف دولار إلى أقل من 12 ألف دولار، قبل أن تتعافى نسبياً في وقت لاحق.

وصعدت العملة منذ مطلع العام الجاري بأكثر من 1500 بالمائة، ارتفاعاً من حدود 1000 دولار مطلع العام الجاري.

و”بيتكوين” هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها “عملة لا مركزية”، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها. (الأناضول)