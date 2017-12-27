أحكام بالسجن المؤبد بحق 10 بحرينيين شيعة دينوا ب”تصنيع متفجرات”

دبي: أصدرت محكمة بحرينية الاربعاء، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق عشرة مواطنين شيعة وحكماً بالسجن لعشر سنوات بحق مواطن شيعي آخر دينوا بتهمة تصنيع وحيازة متفجرات، وذلك بعد يومين من حكم بالإعدام بحق ستة بحرينيين آخرين شيعة.

وأوضح مصدر قضائي بحريني، ان المحكمة الكبرى الجنائية قررت ايضاً سحب الجنسية من جميع المتهمين، مشيراً الى ان سبعة من هؤلاء يقبعون حالياً في السجن بينما حوكم اربعة غيابياً.

وذكرت ان المحكمة دانتهم بتهم “تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وجميعها تنفيذاً لأغراض إرهابية”.

والاثنين حكمت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة على ستة بحرينيين شيعة بالاعدام بعد ادانتهم ب”الشروع في اغتيال قائد الجيش” و”جرائم ارهابية اخرى”، كما ذكرت وكالة انباء البحرين.

وحكم على سبعة بحرينيين آخرين في اطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية ايضاً. وبرأت المحكمة خمسة آخرين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ سنوات معارضيها وخصوصاً من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي احكاماً بالاعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى الى اندلاع تظاهرات. (أ ف ب)