مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل في عقر داره ويتقدم خطوة جديدة نحو منصة التتويج بالدوري الممتاز

لندن: عزز مانشستر سيتي هيمنته على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه نيوكاسل 1 / صفر، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة العشرين من المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة ، ليتفوق بفارق 15 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل على ملعبه مع بيرنلي 2 / 2، الثلاثاء، في المرحلة نفسها.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 وسجله رحيم سترلينغ، ليهدي مانشستر سيتي النقاط الثلاث، ويتقدم الفريق خطوة جديدة نحو منصة التتويج بلقب الدوري.

وحافظ السيتي بذلك على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم ،حيث حقق الانتصار التاسع عشر له مقابل تعادل واحد.

(د ب أ)