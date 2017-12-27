﻿ترحيب أممي وإيطالي بإعلان الحكومة الليبية موعدًا لعودة أهالي «تاورغاء»

عواصم – وكالات : رحبت كل من الأمم المتحدة وإيطاليا، أمس الأربعاء، بإعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، موعدًا لعودة أهالي مدينة تاورغاء (غرب) إلي مدينتهم بعد أعوام من التهجير القسري في مخيمات في مدن أخرى.

وبالقوة تم تهجير أهالي تاورغاء (30 كم شرق مصراته) منها بالكامل، إبان سقوط نظام معمر القذافي (1969-2011)، لاتهام المدينة بموالاة نظام القذافي، والوقوف ضد الثوار في مدينة مصراته المجاورة لها.وأعلن السراج، الثلاثاء عن عودة أهالي تاورغاء (حوالي 40 ألف نسمة) إلى مدينتهم مطلع فبراير/ شباط المقبل، بعد التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن مدينتي مصراته وتاورغاء.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، أمس إنها ترحب بــ«إعلان المجلس الرئاسي عن عودة نازحي تاورغاء، مطلع شباط/ فبراير، بأمان وكرامة وبروح المصالحة».وأضافت أن «الوقت قد حان لترجمة الوعود التي طال انتظارها إلى حقيقة»، في إشارة إلى وعود العودة التي قدمتها الحكومات الليبية السابقة لأهالي تاورغاء دون تنفيذها. بدورها، قالت السفارة الإيطالية لدى طرابلس، في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»: إن «عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم في 1 فبراير تمثل تقدمًا حاسمًا آخر من قبل ليبيا نحو المصالحة الوطنية على نطاق واسع».

وشدد على أن «هذا القرار سيكون إنجازًا كبيرًا تحققه حكومة الوفاق الليبية، لختم الجهود التي بذلتها مصراتة وتاورغاء لتسوية الماضي، ولبناء مستقبل أفضل معًا».ويقيم أغلب أهالي تاورغاء في مخيمات في طرابلس وبنغازي وإجدابيا ومدن أخرى.وعادت قضية تاورغاء إلى السطح قبل أيام، بعد غرق المخيمات التي تؤويهم في العاصمة طرابلس بسبب مياه أمطار غزيرة.

وسيكون الاتفاق حال تنفيذه بمثابة خطوة نحو المصالحة في ليبيا المقسمة بين فصائل متنافسة ومجتمعات وقبائل ‏وحكومتين منذ عام 2011. وتعرض سكان تاورغاء للطرد على أيدي معارضين سابقين للقذافي في عام 2011 ردا ‏على استخدام القذافي للمنطقة كنقطة انطلاق لشن هجمات على مدينة مصراتة الواقعة في غرب البلاد خلال ‏الانتفاضة.‏

ويعيش النازحون في فقر داخل مخيمات وفي مناطق إيواء في أنحاء ليبيا ومنعوا من العودة لديارهم. وواجه هؤلاء ‏النازحون انتهاكات واعتقالات تعسفية منذ أن ظهرت تسجيلات مصورة تشير إلى انضمام بعضهم إلى قوات القذافي ‏عام 2011.‏

وقال السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية في طرابلس في بيان الثلاثاء «في إطار الجهود المبذولة لتحقيق ‏المصالحة الوطنية والخروج في البلاد من الأزمة الراهنة ووضع أسس بناء دولة القانون والمؤسسات، أعلن اليوم ‏موعد بدء عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم في الأول من شهر فبراير المقبل ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق».‏

وأصبحت تاورغاء الواقعة إلى الشرق من مصراتة بلدة مهجورة منذ أن نهبتها قوات مصراتة عام 2011. وقالت ‏منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها إن نحو 40 ألف شخص نزحوا من البلدة. وقالت الحكومة الليبية إنها ستدفع ‏تعويضات لأقارب الأشخاص الذين قتلوا والذين اعتقلوا أو جرحوا أو دمرت منازلهم في الصراع.‏

ومنذ الإطاحة بالقذافي، في 2011، يعاني البلد العربي الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة، فضلًا عن صراع على السلطة بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، في طرابلس (غرب) و»الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء (شرق).

وترعى الأمم المتحدة جهودًا لحل الأزمة الليبية عبر خارطة طريق تتضمن تعديل اتفاق سياسي أبرمته الأطراف الليبية، عام 2015، ثم إجراء حوار وطني شامل، وبعدها إجراء استفتاء على دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.