﻿سياسيون وبرلمانيون يطالبون بالكشف عن «الدور الإماراتي» في تونس

تونس – «القدس العربي»: طالب سياسيون وبرلمانيون بالكشف عن «الدور الإماراتي» في تونس، متهمين أطرافا سياسية بخدمة مصالح أبوظبي في البلاد، وذلك على خلفية الأزمة المستمرة بين البلدين في إثر منع مسافرات تونسيات من الصعود على متن طائرة شركة الخطوط الإماراتية.

واعتبر رياض الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني» أن الإمارات حاولت منذ البداية إجهاض «الربيع العربي» في كل من تونس وليبيا ومصر، مشيرا إلى أنها حاولت في البداية التأثير في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان السابق) عام 2011، «لكن هذه المحاولة باءت بالفشل برغم ما تسرب من إشاعات حول ضغط بعض الجهات الداخلية والخارجية لإلغاء النتائج وتسلم الجيش للسلطة، وربما يبقى هذا السيناريو هو المفضل لأقطاب الثورة المضادة».

وأضاف عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «لم ينته المسعى الإماراتي عند هذا الفشل، بل جعل من اختراقه لحزب نداء تونس وضخه أموالا مشبوهة لهذا الحزب ولبعض اللوبيات المرتبطة به أداته المثلى لمحاولة القضاء على كل نَفَسٍ تحرري في البلاد. فزيارات بعض قادة النداء لأبوظبي مرات عديدة ترك اسئلة عدة معلّقة حول تفاصيل التدخل الإماراتي في تونس. كما أن مليوني دولار شهريا كانت تنتقل من أبوظبي الى حساب إحدى القنوات التلفزية التي تحولت بسرعة من حالة العجز والإفلاس الى واحدة من أقوى وسائل الإعلام تاثيرا في المشهد السياسي التونسي. طبعا هذا فضلا عن الهبات السخية التي كانت تصل منظمة وطنية مناضلة تحت مسمى اتفاقيات التعاون مع صندوق تمويل إماراتي يشرف عليه شخص فلسطيني ألماني. أما السيارات الفارهة والمصفحة التي تسلمها رئيس نداء تونس حينها وبعض رؤساء الأحزاب الآخرين فحدث ولا حرج».

كما أشار إلى أن أبوظبي أنفقت أكثر من خمسة ملايين دولار في انتخابات 2014 للتأثير في الرأي العام التونسي وترجيح كفة أطراف مقربة منها، «وقد نجح هذا التدفق الكثيف (للأموال الإماراتية) في أن يصنع في تونس الثورة أكبر ظاهرة تحايل تعرفها البلاد في تأريخها. فأعداء الشعب الذين ثار عليهم لأنهم سرقوا فرصته في الحياة وحقه في العيش الكريم، تحولوا تحت إيقاع تزييف الوعي الى أصحاب سلطة شرعية ومن خلال العملية الديمقراطية ذاتها».

وأضاف «لقد نجح المال الإماراتي الملوث بالخيانة والتآمر في أن يصنع انقلابا ناعما في تونس بعد الانقلاب الخشن في مصر. ومع مطلع 2015، بدأت الخلية الإماراتية تتأهب للخطوة التالية: تصفية الثورة التونسية نهائيا مقابل وعود سخية لانجاح منظومة الحكم العائدة لتوها من رحلة التيه».

فيما انتقد عدد من السياسيين بعض الأحزاب التونسية «المحسوبة على أبو ظبي»، حيث تساءل هشام عجبوني القيادي في حزب «التيار الديمقراطي»:»لِمَ طلب سفير الإمارات من المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد السبسي التقارب مع مشروع محسن مرزوق (رئيس حركة مشروع تونس)؟ ولِمَ قام مرزوق بمقابلة محمد دحلان؟».

وأضاف «كل تدوينة أو كل تصريح قام به محسن مرزوق بعد فضيحة منع التونسيات من السفر على الناقلات الجوية الإماراتيّة، زاد من فضحه و توريطه! هو كعادته استعمل تكتيك التّعويم الذي يتميّز فيه، وتفادى إدانة الحكومة الإماراتيّة وتبنّى موقف رئاسة الجمهورية الذي سوّقت له سعيدة ڤرّاش في جولة إعلاميّة مكّوكيّة والذي كان أقرب لتبرير القرار المهين من إدانته! الجانب الإيجابي لقرار الإمارات هو فضح الأحزاب والسياسيين وسقوط أقنعتهم نهائيا!».

وقالت سامية عبّو النائبة عن الحزب ذاته إن أحد الأحزاب «الممولة» من الإمارات «يخجل» من إدانة قرار منع التونسيات من دخول الإمارات، داعية القضاء إلى فتح تحقيق حول «تخابر بعض الأطراف التونسية مع دولة الإمارات».

وكان الداعية المعروف بشير بن حسن دعا إلى «قطع أذرعة الإمارات ومن يمثلها بالوكالة في تونس وليبيا واليمن ومصر واجب وطني وديني وإنساني حيث أن دمار تلك الدول اليوم بسببهم»، مشيرا إلى أن «طرد السفير الاماراتي بات مُلِحًّا حفاظا على السيادة الوطنية وهيبة دولتنا بل فرض تأشيرة على الإماراتيين لدخول تونس في غير خطوطهم».

وكانت مصادر إعلامية تحدثت مؤخرا عن زيارة محمد دحلان القيادي السابق في حركة «فتح» الفلسطينية، ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والملقب بـ»عرّاب الثورات المضادة للربيع العربي» إلى تونس ولقائه رؤساء عدد من الأحزاب على غرار محسن مرزوق الأمين عام لحركة «مشروع تونس» وياسين إبراهيم رئيس حزب «آفاق تونس» وعبير موسى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، إلا أن هذه الشخصيات أصدرت لاحقا بيانات عدة تنفي هذا الأمر.