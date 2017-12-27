﻿العقوبات العراقية ضد الفلسطينيين والتسويات الإقليمية

يبدو أن بعض الحكومات العربية وجدت، بعد القرار الأمريكي الخطير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، أن هذا أنسب الأوقات للتنكيل والغدر بالفلسطينيين، على مثال ما جرى من زيارة وفد بحريني لإسرائيل، وتصريح وزير خارجيتها أن لا ضرورة للانشغال بقضايا «هامشية» تؤدي إلى خلق نزاع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتقال الرياض لرئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري وضغوطها على القيادتين الفلسطينية والأردنية، ودور الإمارات المعروف في تمويل القيادي السابق في حركة «فتح» محمد دحلان لشق الصف الفلسطيني.

غير أن حكومة العراق خطت مؤخرا خطوة لا تقل شراسة ولؤما عن نظيراتها العربيات بإقرارها قبل أيام القانون رقم 76 لعام 2017 القاضي بحرمان وتجريد الفلسطينيين المقيمين في العراق من كافة الحقوق والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم، بحيث تتم معاملتهم كأجانب.

منظمات حقوقية ومدنية مثل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان اعتبرت ما حصل انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق لأنه يستهدف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق منذ ما يزيد على 70 عاماً منذ اضطرارهم للجوء من فلسطين بعد الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1948.

القانون الجديد يلغي قانونا سابقا أصدره الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ويساوي فيه الفلسطينيين المقيمين في بلاده بنظرائهم من المواطنين العراقيين بالحقوق والواجبات، وبذلك جرّد القانون الجديد الذي وقعه الرئيس الحالي فؤاد معصوم الفلسطينيين المقيمين في العراق من حقوقهم التي كانت مكفولة لهم في التعليم والصحة المجانية والاعفاءات من الضرائب والعمل في الوظائف الحكومية والسكن والتملك والحصول على وثائق السفر وحرمهم من العمل في مؤسسات الدولة فضلاً عن أنه سيؤدي لوجود عقبات كبيرة أمام عملهم حتى في المؤسسات والأعمال الخاصة، عبر وضعهم في خانة الأجانب وحرمانهم حتى من صفة اللاجئ، في الوقت الذي حصل نظراؤهم في أي بلد غربيّ أو يحترم القانون على جنسيات البلدان التي يقيمون فيها.

يأتي هذا القانون ليستكمل ممارسات القمع والقتل المنهجي التي قامت بها ميليشيات طائفية عراقية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وأدى، بعد عام 2006، إلى مقتل الآلاف وتهجير قسري لقرابة ثلاثين ألف لاجئ فلسطيني فيما عاش الباقون (حوالى سبعة آلاف) حياة قاسية للغاية تنعدم فيها المقومات الأساسية للحياة.

أحد الأكاديميين الإسرائيليين، إيدي كوهين، زعم قبل أيام أن أكثر من عشرين برلمانيا عراقيا بينهم امرأة زاروا إسرائيل سراً للتعبير عن تعاطفهم مع الدولة العبرية وكرههم للفلسطينيين وقضيتهم، وإذا كان الأكاديمي المذكور قد امتنع عن ذكر أسماء النواب فإن القانون الأخير يؤكد أن الأمر لا يتعلق بعدد قليل من النواب بل باتجاه سياسي عراقي كاسح يعبر عن حقد أصيل على الفلسطينيين.

واذا كان الفلسطينيون يقيمون بإيجابية كل التصريحات والأفعال التي تصب في صالح قضيتهم والتي كان تصويت 128 دولة في الأمم المتحدة لصالحهم مثالا جليا عليها، فإنهم يدركون أن آمال الفلسطينيين وآلامهم لا تتجزأ.

الموقف الوحشي والموتور ضد فلسطينيي العراق داخل الأوساط الحاكمة والميليشاوية هناك صار معلوما لكن التوقيت الحالي للقرار يجعلنا نتساءل عن مدى ارتباطه بالتسويات الإقليمية الجارية في المنطقة، ومن هو الطرف الذي يريد التضحية بفلسطينيي العراق لخطب ود أمريكا وإسرائيل، هل هي الفئة الفاسدة الحاكمة في بغداد وحدها أم أن القصة أكبر؟