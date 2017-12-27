﻿يايا توري يتراجع عن قرار اعتزال اللعب مع كوت ديفوار

مانشستر – رويترز: أعلن يايا توري لاعب وسط مانشستر سيتي متصدر الدوري الانكليزي انه تراجع عن قراره اعتزال اللعب دوليا مبديا رغبته في المساعدة على ظهور الجيل المقبل من لاعبي كوت ديفوار. واعتزل توري (34 عاما) في سبتمبر/أيلول 2016 بعدما خاض أكثر من 100 مباراة دولية. وقال توري: «أحب بلادي وأنا متاح كي يتم اختياري ضمن تشكيلة المنتخب الوطني. أريد مساعدة الجيل المقبل واستغلال كافة خبراتي كي يشعر كافة مواطني كوت ديفوار بالفخر».

فينغر يؤكد غياب جيرو حتى منتصف الشهر المقبل

لندن – أ ف ب: أكد الفرنسي أرسين فينغر، مدرب أرسنال الانكليزي أن مهاجمه ومواطنه أوليفييه جيرو سيغيب عن الملاعب حتى منتصف كانون الثاني/يناير لاصابته بتمزق في العضلة الخلفية. وكان جيرو تعرض للاصابة خلال فوز أرسنال على وستهام 1-صفر في ربع نهائي كأس المحترفين في 19 كانون الأول/ديسمبر الحالي، ومن المتوقع ان يعود لخوض المباراة ضد كريستال بالاس في 20 كانون الثاني/يناير. وكشف فينغر ان مدافعه الاسباني ناتشو مونريال ولاعب وسطه الويلزي آرون رامزي، سيغيبان عن المباريات المقبلة، اذ سيبتعد الأول لعشرة أيام، بينما يعود الثاني في النصف الاول من الشهر المقبل.

إشبيلية يصارع أتلتيكو على ضم فيدال برشلونة!

مدريد – الأناضول: دخل إشبيلية الإسباني في صراع مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع أليكس فيدال لاعب برشلونة خلال الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، بعد المستوى اللافت الذي يقدمه اللاعب في الفترة الأخيرة، والذي كان آخرها تسجيله للهدف الثالث في شباك ريال مدريد في الكلاسيكو. يذكر أن فيدال انتقل إلى برشلونة، صيف 2015، من إشبيلية مقابل 18 مليون يورو لكن بسبب عقوبة الفيفا، لم يتمكن من الدفاع عن ألوان الفريق الكتالوني إلا في يناير/كانون الثاني 2016. ولعب مع برشلونة هذا الموسم 588 دقيقة في مختلف البطولات.

الشرطة البريطانية توجه الاتهام لفلانغان لاعب ليفربول

ليفربول – رويترز: قالت الشرطة البريطانية إنها وجهت الاتهام لجون فلانغان لاعب ليفربول بشن اعتداء، عقب حادث وقع في قلب المدينة يوم الجمعة الماضي. واستجوبت الشرطة مدافع ليفربول البالغ 24 عاما عقب إلقاء القبض عليه في ساعة مبكرة من يوم الجمعة الماضي. وتم الإفراج عن اللاعب بكفالة وسيمثل أمام المحكمة في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل. وقال متحدث باسم ليفربول: «النادي على علم بالحادث الذي تورط فيه أحد أعضاء الفريق. لن نصدر أي تعليق إضافي بينما تسير الإجراءات قدما مع السلطات المعنية».

كلاسنيتش يرغب في العودة إلى الملاعب بعد جراحته الثالثة

بريمن – د ب أ: أعرب النجم الكرواتي السابق إيفان كلاسنيتش عن أمله في العودة إلى ملعب «فيسير شتاديون» معقل فيردر بريمن لخوض مباراة الوداع، مشير إلى أن لياقته حاليا تساعده على العودة للملاعب. وكان كلاسنيتش خضع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لجراحة زرع كلى لتكون الثالثة من نوعها لهذا اللاعب في غضون عشر سنوات. وأوضح كلاسنيتش (37 عاما): «بعد إجراء جراحة زرع الكلى الأخيرة، لدي عرض آخر للعب. ربما يكون خيارا أمامي… ستكون أمامي الفرصة لاستعادة لياقة اللعب قبل فترة الانتقالات صيف هذا العام… زراعة كلى جديدة أصبح بمثابة تغيير محرك السيارة». وكان اللاعب اعتزل في 2013 بعد مسيرة حافلة مع فيردر بريمن وماينز الألمانيين ونانت الفرنسي وبولتون الإنكليزي.

رئيس الاتحاد السعودي: التعاقد مع ستة محترفين قلل تضخم أسعار اللاعبين

الرياض – د ب أ: أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تجربة التعاقد مع ستة محترفين أجانب بالأندية السعودية أحرزت نجاحا وقللت التضخم بأسعار اللاعبين وزادت التنافس بينهم. وأضاف أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن أخبار سارة للجماهير والأندية والإعلاميين. وأوضح: «موضوع زيادة عدد أندية دوري المحترفين السعودي يحتاج للدراسة قبل اتخاذ القرار»، مشيرا إلى أن الاتحاد يقدم مساعدات لأندية منطقة نجران وجازان (جنوب غرب) لكنه لا يعلن عن هذا الدعم. وعن الاستثناء من الهبوط ، أشار عزت إلى أنه في كل موسم يطرح هذا الموضوع، لكن لا يوجد حاليا أي طرح جديد بهذا الشأن، معلقا على انخفاض الحضور الجماهيري بقوله: «سنعمل على تحسين بيئة الملاعب ونصنع بيئة تساعد على زيادته». وانتخبت رابطة دوري المحترفين مساء الثلاثاء عادل عزت رئيس اتحاد الكرة رئيسا لها بالتزكية، خلفا للمستقيل ياسر المسحل، خلال الاجتماع الذي عقدته الرابطة وأعلنت من خلاله تزكية عزت من ممثلي الأندية الـ14 المحترفة بالدوري السعودي للمحترفين.