﻿ليونارد يقود سبيرز للفوز على نيتس

واشنطن – رويترز: أحرز كواي ليونارد 21 نقطة ليقود سان انطونيو سبيرز للفوز 109-97 على بروكلين نيتس في للمحترفين.

وفي مباراته الخامسة منذ عودته من الإصابة سجل ليونارد أكبر عدد من النقاط له هذا الموسم في مشاركته لمدة 26 دقيقة. وأضاف باو غاسول 15 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 12 كرة مرتدة ليحقق رقمين مزدوجين للمرة السادسة هذا الموسم فيما سجل لاماركوس الدريدج 20 نقطة. وكان البديل كاريس لفيرت أكثر المسجلين في صفوف نيتس برصيد 18 نقطة. ويحتل سبيرز المركز الثالث في القسم الغربي برصيد 24 فوزا مقابل 11 هزيمة، ويأتي نيتس في المركز 11 في القسم الشرقي. وفاز ميامي هيت 107-89 على اورلاندو ماجيك ودالاس مافريكس 98-93 على تورونتو رابتورز. وتغلب ديترويت بيستونز على انديانا بيسرز 107-83 وشيكاغو بولز 115-106 على ميلووكي باكس. كما فاز فينكس صنز على ممفيس غريزليز 99-97 بفضل تسجيل تايسون تشاندلر في اللحظات الأخيرة من اللقاء ليقود صنز للفوز. وتغلب دنفر ناغتس على يوتا جاز 107-83 فيما فاز لوس انجليس كليبرز على سكرامنتو كينغز 122-95.