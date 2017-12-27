﻿فساد الفيفا: رئيس اتحاد بيرو يحصل على حكم بالبراءة

نيويورك – د ب أ: حصل الرئيس السابق لاتحاد بيرو لكرة القدم، مانويل بورخا، على حكم بالبراءة في قضية فضيحة الفيفا، فيما صدر حكما بالإدانة في القضية ذاتها يوم الجمعة الماضي على مسؤولين آخرين.

وأصدر قاضي المحكمة الفدرالية لمدينة نيويورك الأمريكية حكما ببراءة بورخا من تهمة التآمر والاختلاس، التي كان يحاكم بمقتضاها. وحصل الرئيس السابق لاتحاد بيرو (60 عاما) على حريته بعدما قضى عامين تحت الإقامة الجبرية في منزله. وألقي القبض على بورخا، الذي كان دائما يؤكد على براءته، في العاصمة البيروفية ليما في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2015، قبل أن يتم تسليمه في نهاية العام التالي إلى الولايات المتحدة. وصدر حكم البراءة بعد أربعة أيام من قرار الإدانة الصادر من القاضية باميلا تشين ضد الباراغواني خوان نابوت (59 عاما) والبرازيلي خوزيه ماريا مارين (58 عاما). وزج بالثنائي المذكور في السجن بعد إدانتهما بالانتماء إلى عصابات إجرامية وارتكاب جرائم احتيال، هذا بالإضافة إلى اتهام المسؤول البرازيلي بتهمة إضافية وهي غسيل الأموال. ولا تزال مدة عقوبة الحبس الصادر بحق المسؤولين مجهولة حتى الآن. وكان كل من مارين، الذي شغل منصب رئيس الاتحاد البرازيلي مؤقتا، ونابوت الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، في الفترة بين 2014 و2015، وجهت إليهما اتهامات من النيابة العامة في بلديهما تتعلق بتقاضيهما ملايين من الدولارات مقابل منح حقوق البث التليفزيوني للمنافسات المحلية والإقليمية لشركات بعينها. ويعتبر بورخا ومارين ونابوت من أبرز المسؤولين في الكرة العالمية الذين تخطى عددهم 40 مسؤولا طالتهم الاتهامات الأمريكية بقبول رشى مالية. يذكر أن أحكاما بالإدانة صدرت ضد العديد من هؤلاء الأشخاص من قبل القضاء الأمريكي. وخلال التحقيقات الخاصة بهذه القضية، قامت السلطات القضائية الأمريكية بدراسة وتحليل أكثر مليوني وثيقة ترجع إلى الفترة ما بين عامي 2000 و2015.