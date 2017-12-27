﻿بطلة أوكرانية مستعدة لتحمل عواقب المقاطعة

لفيف (أوكرانيا) – رويترز: قالت بطلة الشطرنج الأوكرانية أنا موزيتشوك إنها مستعدة لتحمل عواقب قرارها مقاطعة بطولة الشطرنج السريع العالمية هذا الأسبوع في السعودية، وهي خطوة ستخسر بها لقبين عالميين وستفوتها أيضا مكاسب مالية كبيرة.

ورفضت موزيتشوك البالغة من العمر 27 عاما الدفاع عن لقبيها في الشطرنج السريع والخاطف بالرياض احتجاجا على سجل السعودية في حقوق المرأة. وقالت في تدوينة على «فيسبوك» إن القواعد المنظمة لوضع المرأة بالسعودية تعني أنها ستشعر هناك وكأنها «كائن ثانوي». وقالت البطلة الأوكرانية إنها اتخذت القرار وهي تعلم أنها ستتنازل عن لقبيها وستفوتها مكاسب مالية نتيجة عدم المشاركة. وستغيب شقيقتها الصغرى ماريا وهي أيضا بطلة سابقة للعالم في الشطرنج عن المشاركة في بطولة السعودية. وقالت موزيتشوك: «في ما يتعلق بما إذا كان هذا صوابا أم خطأ فهناك أناس بالتأكيد سيدعمونني وأناس سيعارضونني. لكنني اتخذت القرار وأنا مسؤولة عنه». ويشارك أكثر من 200 لاعب من 70 دولة في بطولة العالم للشطرنج التي تحمل اسم الملك سلمان. وفي إجراء وصفه الاتحاد العالمي للشطرنج بأنه «اتفاق تاريخي» خففت السعودية قواعد الملبس في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها مليوني دولار، ما يعني أن اللاعبات لن يضطررن إلى ارتداء الحجاب أو عباءة. وقالت موزيتشوك: «بالطبع كان من الصعب جدا اتخاذ قرار كهذا لأنني بطلة للعالم حاليا في هاتين الفئتين، السريع والخاطف، ولذلك إن لم أشارك في هذه البطولة سأفقد كلا اللقبين». وثار المزيد من الجدل بشأن البطولة بعدما أعلن نائب الاتحاد أن السعودية رفضت منح تأشيرات دخول لسبعة لاعبين إسرائيليين. وبدأت بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج لعام 2017 يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى السبت المقبل.