﻿«خليجي 23»: قطر تخسر من العراق لتشتعل المنافسة في المجموعة الثانية

الكويت – رويترز: فرطت قطر حاملة اللقب في تقدمها لتخسر 2-1 من العراق لتشتعل المنافسة في المجموعة الثانية بكأس الخليج (خليجي 23) في الكويت.

وتقدم المعز علي لقطر من تسديدة قوية بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 17، لكن علي فايز تعادل بطريقة رائعة للعراق من ركلة حرة بعيدة المدى قبل انتهاء الشوط الأول. وانتزع البديل علي حصني الفوز للعراق من تسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 65. وبذلك يتصدر العراق المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن البحرين التي فازت 1-صفر على اليمن. أما قطر فتوقف رصيدها عند ثلاث نقاط، بينما تذيل اليمن الترتيب بدون نقاط وودع المنافسة فعليا. وتأجل حسم بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي إلى الجولة الأخيرة عندما تلتقي قطر مع البحرين بينما يلعب العراق مع اليمن. وقال الإسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر بعد الهزيمة: «كنا متقدمين حتى دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول. تقام مباريات البطولة في فترة زمنية قصيرة وهو ما يجبرنا على إجراء تغييرات والدفع بلاعبين مختلفين». وأضاف: «سنسعى لتقديم أفضل ما لدينا أمام البحرين وسنعتبرها مباراة نهائية». وقال باسم قاسم مدرب العراق: «الانسجام كان أفضل من المباراة الأولى (عندما تعادل 1-1 مع البحرين) ونجحنا في دراسة المنافس القطري جيدا». وتابع: «اعتمدنا على خمسة لاعبين جدد لكن ما يميزنا هو الأسلوب الجماعي. قطعنا نصف الطريق وينقصنا الفوز على اليمن لحسم التأهل للدور قبل النهائي».