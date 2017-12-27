﻿الدوري الانكليزي: فيرمينو يسجل هدفين في فوز ساحق لليفربول على سوانزي

ليفربول – رويترز: سجل روبرتو فيرمينو ثنائية في فوز ساحق لليفربول 5-صفر على سوانزي متذيل الدوري الانكليزي ليحتفظ فريق المدرب يورغن كلوب بالمركز الرابع.

ولم يهز محمد صلاح هداف الفريق الشباك لكنه صنع هدفين وتوقف رصيده عند 15 هدفا بفارق ثلاثة أهداف خلف هاري كاين مهاجم توتنهام وهداف الدوري. ووضع فيليب كوتينيو، الذي حمل شارة القيادة، ليفربول في المقدمة بعد ست دقائق من تسديدة جميلة بعد تمريرة من صلاح. واقترب أندرو روبرتسون وفيرمينو من تسجيل المزيد في شوط أول لم يشهد تهديدات من سوانزي. وسجل فيرمينو هدفين بعد الاستراحة وحول تمريرة صلاح إلى الشباك ليضيف الهدف الرابع قبل استبدالهما. وأضاف الظهير الصاعد ترينت الكسندر أرنولد الهدف الثالث، ثم هز فيرمينو الشباك مجددا قبل أن يختتم أليكس أوكسليد تشامبرلين الخماسية. ويبقى ليفربول في المركز الرابع برصيد 38 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على توتنهام الخامس ومتأخرا بأربع نقاط خلف تشلسي الثالث و17 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر. ويقبع سوانزي في المركز الأخير بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.