﻿مونديال 2018: موتكو يستقيل من رئاسة اللجنة الروسية المنظمة لكأس العالم عقب رحيله من رئاسة الاتحاد

موسكو – أ ف ب: أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية فيتالي موتكو المبعد مدى الحياة عن الألعاب الأولمبية من اللجنة الأولمبية الدولية، استقالته من رئاسة اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن موتكو قوله ان «(مدير اللجنة المنظمة أليكسي) سوروكين سيكون رئيسا» لها، مضيفا: «سأركز على عملي داخل الحكومة»، في أعقاب هذه الخطوة التي تأتي بعد يومين من تعليقه مهامه كرئيس للاتحاد الروسي لكرة القدم. وكان موتكو الذي وجهت إليه أصابع الاتهام في تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، وكشف وجود تنشط ممنهج في روسيا برعاية الدولة، أعلن الاثنين تعليق مهامه في رئاسة الإتحاد لستة أشهر على الأكثر، للدفاع عن استبعاده عن الالعاب الاولمبية ورفع قضيته الى محكمة التحكيم الرياضي. الا انه أشار في حينه الى انه سيواصل مهامه في رئاسة اللجنة المنظمة، طالما يحظى بثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي تصريحاته الأربعاء، قال موتكو: «انه (سوروكين) رئيس اللجنة المنظمة اعتبارا من اليوم». وشغل سوروكين (45 عاما) منصب المدير التنفيذي للاتحاد الروسي لكرة القدم بين 2008 و2010 وأشرف على ملف ترشيح روسيا لاستضافة كأس العالم منذ 2009. وتابع موتكو ان سوروكين «سيتواصل مع الفيفا، وسأركز على العمل داخل الحكومة»، مضيفا: «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولكنني واثق تماما من ان كل شيء سيكون جاهزا في الوقت المناسب»، متوقعا ان «نفي في 30 ايار/مايو بجميع الالتزامات التي وعدت بها الحكومة الاتحاد الدولي للعبة». ويشرف موتكو (58 عاما) على الرياضة الروسية منذ نحو عقد. فقد شغل منصب وزير الرياضة بين العامين 2008 و2016، عندما عين نائبا لرئيس الوزراء. الا انه لا يزال عمليا مشرفا على قطاع الرياضة. وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر الحالي، تم استبعاده من اللجنة الاولمبية الدولية من الالعاب الاولمبية للاشتباه في تورطه في فضيحة التنشط الممنهج التي تضرب روسيا منذ نحو ثلاثة أعوام. وأوضح موتكو انه تقدم بشكوى لمحكمة التحكيم بهذا الشأن. وكان موتكو أعلن الاثنين تعليق مهامه كرئيس لاتحاد كرة القدم سعيا منه لعدم التسبب «بالازعاج لهيئاتنا خلال التحقيق القضائي»، مشيرا الى ان مدة التعليق «تصل الى ستة أشهر»، ما أعطى انطباعا بانه سيعود قبل انطلاق كأس العالم، في 14 حزيران/يونيو. وأضاف: «في ما يتعلق بالعلاقة مع الفيفا واللجنة المنظمة، طالما ان الرئيس (بوتين) يثق بي، سأواصل العمل كنائب لرئيس الحكومة وأشرف على التحضيرات لكأس العالم». ولمح موتكو حينها الى انه قد «يقترح» التنحي عن رئاسة اللجنة المحلية المنظمة، الا ان «ذلك أمر يقرره رئيس الدولة، رئيس الحكومة، والمجلس المشرف»، علما ان موتكو يعد قريبا من بوتين. وكان متحدث باسم الفيفا قال الاثنين تعليقا على قرار موتكو، ان الاتحاد «يتفهم قرار موتكو الذي اتخذ أيضا مع الأخذ في الاعتبار المصلحة المثلى لكأس العالم الصيف المقبل»، مضيفا ان تعليق مهامه «لن يكون له أي تأثير على الاقامة الناجحة لكأس العالم الصيف المقبل، نظرا لان الفيفا والحكومة الروسية والاتحاد الروسي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، يواصلون تعاونهم المثمر حول تحضيرات كأس العالم وفق الخطة الموضوعة».