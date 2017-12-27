﻿مراهق فرنسي قتل شقيقته لخلاف حول الكمبيوتر

فرساي ـ أ ف ب: قتل شاب في الخامسة عشرة من العمر شقيقته بضربة سكين في بلدة سارتروفيل (منطقة إيفلين في وسط فرنسا الشمالي) في إثر خلاف بشأن كمبيوتر، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقد اتصل رجل بالشرطة الثلاثاء قرابة الواحدة ظهرا ليبلغها أن ابنته البالغة من العمر 19 عاما تعرضت لوعكة.

واكتشف رجال الإسعاف جرحا في صدر الفتاة التي توفيت متأثرة بإصابتها برغم كل الإسعافات التي قدمت لها.

وسرعان ما تبين أن شقيقها الصغير طعنها في صدرها في خضم فورة غصب أمام والدهما.

وفتح تحقيق في هذه الحادثة وأوقف الشقيق على ذمة التحقيق وضبط سلاح الجريمة.