﻿إنقاذ بحار بولندي أمضى سبعة أشهر هائما في المحيط الهندي

لا ريونيون (فرنسا) ـ أ ف ب: أنقذ بحار بولندي يبلغ 54 عاما في 25 كانون الأول/ديسمبر قبالة جزيرة لا ريونيون الفرنسية بعد أن هام مدة سبعة أشهر في المحيط الهندي على ما أكد.

وأوضحت فرق الإغاثة البحرية أن مركبا شراعيا رصد زورق البحار البدائي وأبلغ السلطات.

وفتحت الشرطة تحقيقا لتحديد ملابسات المغامرة التي عاشها هذا البحار.

ونقلت الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري عن البحار قوله إنه أمضى سبعة أشهر في البحر بعدما أبحر من جزر القمر في جنوب شرق أفريقيا في أيار/مايو. وكان يريد التوجه الى جنوب أفريقيا لإيجاد عمل.

وقد أصيب مركب الإنقاذ الذي كان يستخدمه بعطل سريعا على ما روى.

وقد هام البحار الذي لم تكن تتوافر له أية وسيلة اتصال مع مؤن تكفيه لشهر واحد بين جزر المالديف وأندونيسيا وجزيرة موريشيوس قبل أن يتم انقاذه قبالة لاريونيون.

وكان الرفيق الوحيد للبحار في محنته هذه، قطه الصغير. وهو أكد أنه تمكن من الصمود بفضل نصف ظرف من الحساء الصيني في اليوم مع بعض السمك الذي كان يصطاده أحيانا.

وأوضح أنه بعدما أمضى عقدا من الزمن في الولايات المتحدة توجه الى الهند في عام 2014 ليشتري مركبا. وكان ينوي الإبحار حتى بولندا إلا انه فقد سارية المركب وجنح حتى جزر القمر.

وبقي الرجل الخمسيني الذي لحقت أضرار بمركبه عندما وصل الى جزر القمر، أشهرا عدة في الأرخبيل حيث أصلح زورقه قبل ان يبحر مجددا. وتولت جمعية «لي جان دو لا مير» الاهتمام بالرجل الذي يؤكد أنه عاجز عن العودة الى الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية إقامته فيها. وهو لا يفكر في العودة الى بولندا. ويأمل ان يتمكن من إصلاح مركبه والبقاء بعض الوقت في لا ريونيون.