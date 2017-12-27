ميلان يحسم الديربي المثير بهدف في الوقت الإضافي أمام إنتر ويصعد للمربع الذهبي بكأس إيطاليا

ميلان: انتزع ميلان بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعدما حقق انتصارا مثيرا وتغلب على جاره إنتر ميلان 1 / صفر، مساء الأربعاء، في ديربي ميلانو، الذي جمع الفريقين على ملعب سان سيرو ضمن منافسات دور الثمانية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم خاض الفريقان وقتا إضافيا شهد الهدف الحاسم في الدقيقة 104 وسجله المهاجم البديل باتريك كوتروني، إثر تمريرة من لاعب الوسط المتألق خيسوس سوسو.

(د ب أ)