مكتبة الكونغرس الأمريكية تتوقف عن أرشفة جميع التغريدات العامة بدءا من نهاية الشهر الجاري

واشنطن- (د ب أ): من المقرر أن تتوقف مكتبة الكونغرس الأمريكية عن أرشفة جميع التغريدات العامة بدءا من 31 كانون أول/ ديسمبر، لتقوم فقط بجمع مشاركات مختارة مثل تلك التي تتعلق بالأحداث المهمة أو التطورات الاجتماعية والسياسية.

وبدأت المكتبة في جمع التغريدات العامة المنشورة على تويتر في عام 2010، كما أنها حصلت على تغريدات بأثر رجعي منذ عام 2006.

وذكرت المكتبة في تقرير نشر هذا الشهر أن قرار وقف الأرشفة الشاملة اتخذ لعدة أسباب.

وأوضحت أن حجم التغريدات زاد، وزاد عدد أحرف التغريدات إلى 280 حرفا، كما أن العديد من المنشورات الأخيرة تحتوي على صور وفيديو، مما يجعل جمع تلك التغريدات في المكتبة التي تعتمد على النصوص المكتوبة فقط أمرا غير ذي قيمة كبيرة.

وتقول المكتبة إنها تحتفظ بهذا الأرشيف لأنه قد يكون إرثا “مهما” للمستقبل.

وأضافت أن “الأجيال القادمة ستتعلم الكثير عن هذه الفترة الثرية في تاريخنا وتدفق المعلومات والقوى الاجتماعية والسياسية التي تساعد في تحديد سمات الجيل الحالي”.