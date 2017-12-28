الجيش الأمريكي يعلن إنهاء دوره في البحث عن الغواصة الأرجنتينية المفقودة

بوينس آيرس: أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، إنهاء دوره في عملية البحث عن الغواصة الأرجنتينية المفقودة “إيه آر إيه سان خوان”.

وقالت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة في بيان إن “فريق الدعم الأمريكي أنهى جميع عمليات البحث في المناطق التي خصصتها البحرية الأرجنتينية”.

وأضاف البيان أنه “على الرغم من جهودهم المثلى نيابة عن الشعب الأرجنتيني وأسر البحارة المفقودين، فإن هذا الجهد الدولي لم يحدد بعد موقع (الغواصة) إيه آر إيه سان خوان”.

وانطلقت عملية بحث ضخمة بمشاركة 13 دولة بعد اختفاء الغواصة في جنوب المحيط الأطلسي في 15 تشرين ثان/ نوفمبر، لكن تم التخلي عن الأمل في العثور على أفراد الطاقم الـ 44 الذين كانوا على متن الغواصة، على قيد الحياة بعد أسبوعين من اختفائها.

وكان الطاقم قد أبلغ عن حريق في بطاريات الغواصة قبل ثلاث ساعات من فقدان الاتصال بها، وتم الكشف عن آثار انفجار على طول طريق الغواصة.

وشملت جهود البحث الأمريكية ثلاث طائرات و200 فرد وأربع غواصات ووحدة إنقاذ متخصصة تحت الماء وسفينة واحدة و400 عوامة تعمل بأشعة السونار. (د ب أ)