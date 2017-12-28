استطلاع: أوباما الرجل الأكثر تقديرا لدى الأمريكيين يليه ترامب

واشنطن: تفوّق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على خلفه دونالد ترامب بتصدّره قائمة الرجال الأكثر تقديرا لدى الامريكيين للعام 2017، بينما حصدت المرشحة السابقة الى البيت الابيض هيلاري كلينتون لقب المرأة الأكثر تقديرا، بحسب استطلاع لمعهد غالوب نشر الاربعاء.

وأظهر الاستطلاع أن أوباما هو الرجل الأكثر تقديرا لدى 17% من الأمريكيين يليه ترامب بفارق ثلاث نقاط (14%)، ليكرّس بذلك الرئيس السابق احتكاره هذا اللقب منذ 2008 بدون انقطاع.

وحلّ في المرتبة الثالثة البابا فرنسيس الذي قال 3% من الأمريكيين انهم يعتبرونه الرجل الأكثر تقديرا بالنسبة اليهم، ليتصدر بذلك الحبر الاعظم قائمة الشخصيات الاجنبية التي ورد ذكرها في الاستطلاع.

أما المرشحة الديموقراطية السابقة إلى الانتخابات الرئاسية في 2016 هيلاري كلينتون فحازت في الاستطلاع على 9% من الاصوات، لتنال بذلك لقب المرأة التي تحظى بأكبر قدر من الاعجاب لدى الاميركيين، وذلك للسنة الـ16 على التوالي والـ22 بصورة اجمالية.

ومع نسبة الاعجاب التي حصلت عليها وزيرة الخارجية السابقة هذا العام هي الادنى لها على الاطلاق منذ 2002، الا انها كانت أكثر من تلك التي حصلت عليها ميشيل اوباما (7%) التي حلت في المرتبة الثانية تليها مقدمة البرامج اوبرا وينفري (4%).

ويجري معهد غالوب سنويا منذ سبعة عقود هذا الاستطلاع على عينة من الأمريكيين الذين يسألهم عن الشخصية التي تحظى بأكبر قدر من الاعجاب لديهم في اي مكان من العالم سواء في الولايات المتحدة أو خارجها ولكن بشرط ان تكون هذه الشخصية على قيد الحياة.

وأجري الاستطلاع على عينة من 1049 شخصا بالغا يعيشون في الولايات المتحدة، وبلغ هامش الخطأ فيه اربع نقاط مئوية. (أ ف ب)