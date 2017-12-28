رجل من “التبت” يشعل النار في نفسه احتجاجا على حكم الصين

بكين: لقي رجل تبتي (30 عاما) حتفه بعد أن أضرم النار في نفسه مطلع الأسبوع الجاري احتجاجا على حكم الصين، حسبما أفادت الحملة الدولية للتبت.

وهذه هي الحالة السادسة التي يشعل فيها شخص النار في نفسه خلال هذا العام.

وقالت الحملة إن الرجل يدعى “كونبي” وكان راهبا بوذيا سابقا.

وأوضحت أن كونبي أشعل النار في نفسه يوم 23 كانون أول/ ديسمبر وكان يصرخ بتعليقات غير مسموعة، ولفظ أنفاسه الأخيرة في اليوم التالي.

ومنذ عام 2009، قام 152 شخصا من التبت ،من بينهم كونبي، بإشعال النار في أنفسهم ضمن الاحتجاج على حكم الصين.

وتحكم الصين تلك المنطقة منذ عام 1951. (د ب أ)