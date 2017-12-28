إسرائيل تعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

القدس المحتلة: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الخميس، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة” الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6400 معتقل، منهم 62 سيدة ، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل ونحو 450 معتقلا إداريا بدون محاكمة و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان) ، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. (الأناضول)