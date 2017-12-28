40 قتيلا على الأقل في اعتداء على مركز ثقافي شيعي في كابول تبناه تنظيم الدولة

كابول: قتل 40 شخصا على الاقل واصيب العشرات بجروح في اعتداء استهدف مركزا ثقافيا شيعيا في كابول الخميس وتبناه تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، في فصل جديد من أعمال العنف التي تستهدف العاصمة الافغانية.

وتبنى تنظيم الدولة “داعش” الاعتداء، مشيرا عبر وكالة “أعماق” التابعة له على تطبيق “تلغرام”، ان مركز التبيان المستهدف “مدعوم من ايران”، وقد استهدف بـ”عملية استشهادية وعبوات ناسفة”، مشيرا إلى “انفجار ثلاث عبوات ناسفة على المركز″، ثم “تفجير الاستشهادي سترته الناسفة”.

ويأتي الاعتداء بعد ثلاثة أيام على قيام انتحاري بتفجير سترته الناسفة بالقرب من مكتب للاستخبارات في العاصمة، ما أوقع ستة قتلى.

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن “الهجوم استهدف مركز التبيان الثقافي حيث كانت تجري مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الـ38 للاجتياح الروسي لأفغانستان عندما وقع الانفجار (الأول)”.

وقال رحيمي “هناك 40 قتيلا و30 جريحا لكنها ليست الحصيلة النهائية اذ يمكن أن ترتفع″، مضيفا أن الانفجار الأساسي تلاه انفجاران أقل قوة لم يوقعا ضحايا.

واشار الوزير المكلف حقيبة الصحة غلام محمد بايكان لشبكة “تولو” التلفزيونية إلى سقوط 35 قتيلا واصابة 20 شخصا بجروح… كلهم من المدنيين الذين قضوا نتيجة “الحروق” بسبب الاعتداء.

- نساء وأطفال

وروى الطالب محمد حسن رضائي الذي اصيب بحروق في الوجه واليدين “كنا في القاعة في الصف الثاني عندما وقع الانفجار خلفنا… بعدها اندلع حريق وعم الدخان القاعة”.

وتابع “كانت فوضى. الجميع كان يصرخ ويبكي والناس كانوا مصابين بالذعر ويطلبون المساعدة”، مضيفا ان نساء واطفالا كانوا بين الضحايا.

وأظهرت صور نشرتها وكالة “الصوت الافغاني” على “فيسبوك” فناء مقر الوكالة وقد غطاه الحطام مع نحو 6 جثث على الارض إحداها مضرجة بالدماء.

وأفاد مدير مستشفى “الاستقلال” سبير نسيب لتلفزيون محلي عن نقل 18 جريحا الى مؤسسته، مشيرا إلى أن “خمسة منهم في حالة حرجة واطباؤنا يحاولون إنقاذ حياتهم”.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن عشرات الضحايا في المستشفى كانوا يبكون أقاربهم ويلطمون وجوههم، بعضهم يبكي على الارض وآخرون يطلقون هتافات ضد الحكومة العاجزة عن حمايتهم، على حد تعبيرهم.

واعتبر الرئيس الأفغاني اشرف غني في بيان أن “الارهابيين ارتكبوا مرة أخرى جرائم ضد الانسانية منفذين اعتداءات على مساجد وأماكن مقدسة ومراكز ثقافية. جرائمهم لا تُغتفر”.

ودانت القوات الأميركية في أفغانستان من جهتها “الهجوم الدنيء”. وأكد المتحدث باسم عملية “الدعم الحازم” اللفتنانت كولونيل كون فولكنر عبر موقع “تويتر” أن “هذا لن ينجح في وقف التقدم الثقافي وحرية التعبير”.

والاعتداء هو الأخير في العاصمة حيث تتوالى الهجمات الدامية ما يجعل من كابول احد اكثر الاماكن خطرا في البلاد. وفي 31 أيار/ مايو اوقع انفجار شاحنة مفخخة 150 قتيلا واصاب 400 اخرين بجروح.

وكثف تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) الذي تبنى اعتداء الاثنين ضد مكتب للاستخبارات في العاصمة، هجماته في البلاد خصوصا ضد الاقلية الشيعية بينما صعدت حركة طالبان هجماتها على قوات الأمن.