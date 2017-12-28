بوتين: انفجار سان بطرسبرغ كان عملا إرهابيا

موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن انفجارا هز متجرا في مدينة سان بطرسبرغ أمس الأربعاء وتسبب في إصابة متسوقين كان عملا إرهابيا.

وكان بوتين يتحدث في حفل بالكرملين لتكريم عسكريين روس خدموا في سوريا.

وقال بوتين للحضور “تعلمون أن عملا إرهابيا وقع أمس في سان بطرسبرغ.. وأن جهاز الأمن الاتحادي منع مؤخرا عملا إرهابيا آخر”.

وأضاف أن الوضع الأمني في روسيا كان سيصبح أسوأ بكثير إذا سُمح لآلاف المواطنين الروس الذين قاتلوا في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سوريا بالعودة للبلاد. (رويترز)