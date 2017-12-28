سبعة آلاف شخص تبرعوا بنخاع العظام في الصين

بكين- الأناضول: أعلنت منظمة غير ربحية تابعة للصليب الأحمر الصيني تبرع سبعة آلاف شخص بنخاع العظام من أجل علاج المرضى داخل البلاد وخارجها.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”، عن مسؤولين بالبرنامج الصيني لمتبرعي نخاع العظام أنّهم “سهلوا إجراءات التبرع لاستخدامها في إجراء 280 عملية تبرع لمرضى من 24 دولة ومنطقة، بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، إلى جانب تايوان وهونغ كونغ”.

يشار أن نحو 2.4 مليون متبرع مسجل لدى البرنامج الصيني لمتبرعي نخاع العظام، حتى 30 نوفمبر/ تشرين ثان المنصرم، وفق المصدر ذاته.

وتم تأسيس البرنامج الصيني عام 1992، كمنظمة غير ربحية تابعة للصليب الأحمر الصيني.

ويشار أن نخاع العظام هو السائل الإسفنجي الذي يملأ الجزء الداخلي للعظام، ويقوم بانتاج كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.