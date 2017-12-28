ميسي أعلى المشاهير اللاتينيين أجرا في 2017

برلين: تصدر الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي هداف فريق برشلونة الإسباني قائمة المشاهير اللاتينيين الأعلى أجرا في 2017 بحسب مجلة “فوربس″.

وأشارت المجلة إلى أن مجموع الأرباح التي حققها العشرة الأوائل في قائمة الأعلى أجرا في أمريكا اللاتينية بلغت 404 ملايين و300 ألف دولار في2017 .

وذكرت فوربس أن ميسي حقق أرباحا بلغت 80 مليون دولار حتى حزيران/يونيو الماضي.

وجاء ميسي الذي جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2021 في المركز الرابع عشر في قائمة فوربس للمشاهير المئة الأعلى أجرا بشكل عام خلال 2017 كما يتصدر قائمة المجلة للاعبي كرة القدم اللاتينيين الأعلى أجرا.(د ب أ).