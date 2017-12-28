خلل فني يتسبب في طبع أوراق نقدية فلبينية بدون صورة الرئيس الخامس للبلاد

مانيلا : أعلن البنك المركزي الفلبيني اليوم الخميس أن خللا فنيا قد تسبب في طبع أكثر من 30 ورقة نقدية من فئة 100 بيسو بدون صورة وجه الرئيس الخامس للبلاد ، وهي جزء في محتواها .

وتم اكتشاف الأوراق النقدية فئة المئة بيسو (دولاران أمريكيان) المطبوعة بلا وجه الرئيس الراحل مانويل روكساس بعد أن نشرت امرأة سحبت الأموال من ماكينة صراف آلي (إيه.تي.إم) صورة للعملة الورقية المعيبة على الانترنت.

وقالت كارلين بانجيلينان، مديرة البنك المركزي الفلبيني، إن الخطأ المطبعي، الذي أثر على 33 ورقة فقط من فئة 100 بيسو، نتج عن خلل آلي في ماكينة طباعة تم اقتنائها الشهر الماضي.

وقالت في بيان صحفي: “في عملية التصنيع والإنتاج، هناك حالات تتسبب فيها أخطاء الماكينات في أخطاء طباعة نادرة”.

وأضافت أنه “في هذه الحالة على وجه التحديد، حدد البنك المركزي السبب الفني الذي أسفر عن خطأ الطباعة”.

وقالت بانجيلينان إن البنك المركزي يشجع أي شخص لديه نقود بها أخطاء طباعة إعادتها لاستبدالها.(د ب أ).