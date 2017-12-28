﻿نادي الأسير يوثّق اعتداء جنود الاحتلال على 3 أشقّاء ووالديهم وإزالة «شمعدان» نصبه المستوطنون على سطح الحرم الإبراهيمي

رام الله – «القدس العربي»: اقتحم أكثر من مئة يهودي المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة عبر باب المغاربة، تحت حراسة شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في أرجاء المسجد، في حين تولى المصلون وحراس وسدنة المسجد مراقبتهم طوال الوقت لإحباط أي محاولة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية داخل الأقصى. في غضون ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، في المواجهات التي اندلعت في مخيم الفوار في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي الخليل كذلك نجحت الدائرة القانونية للجنة إعمار الخليل، وبعد المتابعات القانونية الحثيثة لدى المحاكم الإسرائيلية بإزالة الشمعدان الضخم الذي نصبه المستوطنون في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول الحالي على سطح الحرم الإبراهيمي الشريف.

وكان المستوطنون بنصبهم لهذا الشمعدان يهدفون الى تهويد الحرم الإبراهيمي بالكامل وتحويله إلى كنيس للعبادة، ضاربين بعرض الحائط عروبته وإسلاميته وتاريخه العريق ومكانته الدينية السامية لدى المسلمين. واستغل المستوطنون المناسبات الدينية التلمودية التي يحتفلون بها للفت الأنظار نحو الحرم الإبراهيمي الشريف عبر نصب الشمعدان الذي يرمز إلى عيد الأنوار لديهم لكسب التعاطف وتحويل الحرم الإبراهيمي بالكامل إلى كنيس يهودي يحج إليه اليهود .

يذكر أن الحرم الإبراهيمي الشريف كان قد تم انتزاع القسم الأكبر منه وتسليمه للمستوطنين على يد سلطات الاحتلال بناءً على قرارات وتوصيات لجنة «شمغار» التي تشكلت بعد المجزرة التي ارتكبها مستوطن عام 1994 .ومنذ ذلك التاريخ مارس المستوطنون وسلطات الاحتلال كل أشكال التعدي على الحرم الإبراهيمي وانتهاك قدسيته، حيث استبيحت قاعاته وساحاته لإقامة الاحتفالات الدينية والمناسبات الاجتماعية الخاصة بهم وكذلك رفع الأعلام الصهيونية على واجهاته وإعلان حكومة الاحتلال عن ضمه للائحة التراث اليهودي. كما تم تضييق الخناق على الزائرين والمصلين عبر إقامة بوابات إلكترونية تعرقل دخول المواطنين إليه .

وفي شمال الضفة الغربية أصيب عدد من طلبة المدارس بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر اندلاع مواجهات عقب مهاجمة مستوطنين لمدرسة بورين الثانوية المختلطة، جنوب نابلس. وهاجم 15 يهوديا من مستوطنة يتسهار، المدرسة بحراسة من جيش الاحتلال، أثناء تقديم الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ما أدى لاندلاع مواجهات أدت لإصابة أحد الطلبة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الخاصرة، فيما أصيب عدد من الطلبة بالاختناق.

واضطرت إدارة المدرسة لإخلاء الطلبة وعدم إكمال تقديم الامتحانات، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع داخل حرم المدرسة، مشيرة إلى أن المستوطنين أقدموا على تكسير ثلاث مركبات للمعلمين في ساحة المدرسة، وان الاشتباكات تواصلت حتى وقت متأخر. كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية لقرية مادما جنوب نابلس، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه عدد من الشبان الذين كانوا في المكان، ما أدى لإصابة بعضهم بحالات اختناق. وفي السياق اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في بلدة حوارة أثناء مشاركتها في مسيرة سلمية. وهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلامة للاطمئنان على صحتها بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها، وتمنى لها دوام الصحة والعافية.

من جهة ثانية أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيا من محافظات الضّفة الغربية، ما رفع عدد المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر الحالي، إلى 637 على الأقل، بينهم 174 قاصرا، و13 قاصرة، وثلاثة جرحى.

كما وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة أشقاء والتنكيل بهم، خلال عملية اعتقالهم من مخيم عايدة في محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى الاعتداء على والديهم. جاء ذلك عقب زيارة محامية نادي الأسير جاكلين الفرارجة للمعتقلين الثلاثة في معتقل «عتصيون»، موضحة أن قوة مكونة من 50 جندياً مصحوبة بالكلاب البوليسية، اقتحمت منزل المعتقلين عبد الله (18 عاما)، وعلي (23 عاما)، ومحمود محمد حماد (19 عاما)، فجر أول من أمس، واعتدوا على والدتهم بدفعها لداخل المنزل، فيما قاموا بجر الأشقّاء الثلاثة ووالدهم من منزلهم في الطّابق الثاني وحتى الوصول بهم إلى الشارع. مضيفة أن جنود الاحتلال انهالوا على المعتقلين بالضرب المبرح بأعقاب البنادق، والدّوس عليهم بالأحذية العسكرية، وذلك قبل احتجازهم لساعتين، ونقلهم إلى مقر شرطة «بيتار عيليت» واحتجازهم فيها مكبلين لمدة 12 ساعة في البرد القارس، ثم نقلهم إلى معتقل «عتصيون».

ولفتت المحامية إلى أن إدارة معتقل «عتصيون» حولت المعتقل محمود للعلاج، إلا أن الطبيب لم يقدّم له أي علاج يذكر.