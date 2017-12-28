﻿السفير التركي في الدوحة: تدشين أول مصنع قطري للعتاد العسكري بدعم تركي قريباً

الدوحة ـ «القدس العربي»: أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية أن الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية «ساندهيرست» قامت بالتعاون مع كلية أحمد بن محمد العسكرية بتنفيذ تمرين وثبة المها (2017) لطلبة أكاديمية (ساندهيرست) خلال الفترة من 7 ـ 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بميدان القلايل وذلك حسب مذكرة التفاهم للتعاون والشراكة بين كلية أحمد بن محمد العسكرية وأكاديمية (ساندهيرست).

وأوضحت المديرية أنه «تم نقل القوة البريطانية جناح النقل في القوات الجوية الأميرية القطرية. وتم تنفيذ التمرين في دولة قطر».

وحضر ختام التمرين من الجانب البريطاني كل من قائد مجموعة «ساندهيرست» اللواء الركن بول نانسن، والملحق العسكري في السفارة البريطانية في الدوحة العميد «جو» باتريك أودونيل، ومن الجانب القطري حضر قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية العميد الركن عبد الله عبد الرحمن الكعبي ومساعد قائد الكلية العقيد الركن عبد العزيز صالح السليطي.

وتأتي التمرينات المشتركة ضمن مناورات عسكرية مكثفة تقوم بها القوات المسلحة القطرية، والتي ازدادات كثافة منذ بدء الحصار المفروض على قطر، من قبيل المناورات العسكرية مع القوات المسلحة الأمريكية والفرنسية والبريطانية، والتركية، وصولا إلى ترتيب لمناورات عسكرية مرتقبة بين الجيشين القطري والسوداني، حسب ما أعلنه رئيس أركان الجيش القطري الجنرال غانم بن شاهين الغانم لصحيفة «التيار» السودانية (مستقلة)، مؤكدا استمرار التعاون العسكري بين البلدين لسنوات قادمة. وقال الغانم، للصحيفة إن «اللقاء الثلاثي الذي انعقد الاثنين الماضي، مع نظيريه التركي خلوصي أكار، والسوداني عماد عدوي، كان محض مصادفة، ودون ترتيب مسبق»، مضيفاً «لقد جمعنا القدر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى».

وإلى جانب المناورات العسكرية، أبرمت قطر صفقات عسكرية مهمة لشراء 24 طائرة رافال القتالية، إلى جانب صفقة لشراء 24 طائرة تايفون حديثة من المملكة المتحدة.

وعلى الجانب الآخر، كشف سفير أنقرة لدى قطر في حوار لصحيفة «العرب» القطرية الخميس عن قرب الانتهاء من تشييد أول مصنع قطري لصناعة العتاد العسكري بدعم تركي، في الدوحة خلال شهرين أو ثلاث من الآن، مؤكداً في الوقت ذاته أن القاعدة العسكرية التركية بالدوحة تضمُ حالياً 3 وحدات للجنود الأتراك، ويطمح البلدان لاستيعاب 3 آلاف جندي تركي في القاعدة، بحسب ما تنص عليه اتفاقية التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وقال السفير أوزر: «حالياً، تركيا تساهم بما تمتلكه من صناعة عسكرية لإنجاز مشاريع إنتاج مشتركة مع دول تربطها بها علاقات وتعاون مشترك، مثل دولة قطر.. وبين بلدينا تعاون وتنسيق مستمر في هذا الإطار، ونحن نتوقع خلال شهرين أو ثلاث من الآن أن يتم الإعلان عن تدشين أول مصنع قطري للعتاد العسكري في الدوحة، بدعم تركي، ما سيسمح بتوفير ما تحتاجه دولة قطر في مجال الدفاع الوطني، وتأمين احتياجاتها العسكرية».

وأضاف: «تركيا لديها خبرات في مجال الصناعة الدفاعية، ونحن مستعدون لمساعدة قطر في هذا الإطار. هناك محادثات لتزويد قطر بقاذفات تركية، ومشروع مشترك حالياً في مدينة إزمير، يتمثل في مصنع لإنتاج الشاحنات الضخمة ومدرعات عسكرية».