﻿الحملة العالمية لمنع تسييس المشاعر في السعودية تطلق سلسلة «هل تعلم» لكشف انتهاكات الرياض

جاكرتا ـ «القدس العربي»: أعلنت الحملة العالمية لمنع تسييس المشاعر في المملكة العربية السعودية أمس الخميس، عن إطلاقها سلسلة (هل تعلم) للتعريف بممارسات السلطات السعودية «التعسفية» ضد حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.

وحسب بيان صادر عن الحملة فإنها تسعى من خلال سلسلة (هل تعلم) إلى أن تكشف للرأي العام الدولي خاصة والأمتين العربية والإسلامية سلوك الرياض ضد الكثير من حجاج بيت الله الحرام لأسباب سياسية أو اختلاف بالرأي أو حتى لأسباب دينية طائفية.

وتكشف سلسلة (هل تعلم) عن عدد من الحالات التي اعتقلت أثناء أداء شعائر الحج في العام 2017 وعدد من المعتمرين في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بدعوى حديثهم بالسياسة داخل الحرم المكي ورفضهم سياسة المملكة.

وكان معتمر من جنسية مصرية تم توقيفه بسبب حديثه عن حصار دولة قطر وجور السعودية والإمارات والبحرين في فرض حصار جائر على بلد إسلامي شقيق.

وفور تلفظ المعتمر المصري بتلك الأفكار باغتته قوة أمنية سعودية بعد دقائق وتم إخراجه من الحرم لمكي ومنعه من استكمال شعيرة العمرة، بحيث تم اقتياده لمركز أمني وإخضاعه للتحقيق قبل الإفراج عنه.

وفي بداية شهر كانون أول/ديسمبر الجاري تم اعتقال معتمر مغربي لعدة ساعات طويلة بسبب انتقاده «انهزامية» السعودية أمام الولايات المتحدة الأمريكية ودفع مئات المليارات لإدارة دونالد ترامب.

وسيتم نشر معلومات بالصور والاحصائيات والأرقام بشكل دوري ضمن سلسلة (هل تعلم) يتم الحديث فيها عن ممارسات السعودية التي تستهدف زوار المشاعر المقدسة في الديار الحجازية الإسلامية.

ومن ذلك كذلك تناول تعسف السعودية بحق مواطني دول لا تتفق معها سياسياً من خلال منعهم أو بتقييد ممارستهم الشعائر الدينية على أراضيها مثل جمهورية إيران الإسلامية أو دولة قطر ودول أخرى.

كما تستهدف الحملة تسليط الضوء على ممارسات سعودية أخرى ضارة بأداء المسلمين شعائر الحج والعمرة مثل زيادة فرض الرسوم الإضافية على مكاتب الحج والعمرة، ومخاطر التشييد العمراني في مكة المكرمة.

والحملة العالمية لمنع تسييس المشاعر في المملكة العربية السعودية هي حملة إسلامية تسعى لمنع المملكة من خلط سياستها بخدمتها للحرمين والأماكن الإسلامية المقدسة.

كما أنها هي حراك عالمي يركز بشكل خاص على العالم الإسلامي والجاليات المسلمة في الغرب بما في ذلك أ ريكا واستراليا ونيوزيلاند، وتسعى لضمان حرية العبادة لكافة المسلمين على اختلاف توجهاتهم السياسية أو انتماءاتهم العرقية.

وتعيد الحملة التأكيد على أن سياسات السعودية التي تحرم المسلمين من حرية العبادة تمثل مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه السعودية، وبشكل خاص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أنها تخالف إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.