﻿اليمن: الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على معسكر في مأرب يتواجد فيه نائب رئيس الجمهورية

تعز ـ صنعاء ـ «القدس العربي»: أطلق الانقلابيون الحوثيون في اليمن صباح أمس الخميس صاروخا باليستيا على مقر معسكر للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة مأرب، 170 كيلو مترا، شرق العاصمة صنعاء، كان يتواجد فيه نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر.

وقال مصدر عسكري لـ(القدس العربي) ان «الصاورخ الباليستي الحوثي، وصل بالفعل إلى معسكر الرويك، أثناء تواجد نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، غير أن الصاروخ لم ينفجر ولم يحدث أي أضرار مادية أو خسائر بشرية».

وعن أسباب عدم اعتراضه من قبل قوات التحالف العربي بواسطة بطاريات الباتريوت أشار المصدر إلى أنه لم يكن هناك تقصير من قبل قوات التحالف في حماية المنشآت العسكرية في مأرب، ولكن لم يتم اعتراض هذا الصاروخ لأسباب فنية بحتة.

وأوضح أن الصاروخ وقع في محيط المعسكر الذي كان يتواجد فيه نائب رئيس الجمهورية والعديد من القيادات العسكرية، دون أن ينفجر، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها الانقلابيون الحوثيون صواريخ باليستية على معسكرات الجيش الوطني في مأرب.

وكشف أن الانقلابيين الحوثيين يركزون كثيرا على هذا المعسكر، نظرا لأنه يقع فيه مكتب نائب رئيس الجمهورية، والذي يعد القائد العسكري الأول بعد الرئيس عبدربه منصور هادي، والذي قاد المعارك المسلحة ضد الحوثيين منذ حروبهم الستة في صعدة ضد الدولة، والتي اندلعت بين 2004 و2010.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت صباح أمس أن مسلحيها أطلقوا صاروخا باليستيا من نوع (قاهر تو إم)، على معسكر الرويك، في محافظة مأرب.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ، النسخة الحوثية في صنعاء إن «القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية، أطلقت اليوم (أمس)، صاروخًا باليستيًا من نوع قاهر تو إم، على تجمعات الغزاة والمرتزقة بمعسكر الرويك»، في إشارة إلى القوات الحكومية.

وأوضحت أن الصاروخ أصاب هدفه وأنه أوقع خسائر كبيرة في صفوف القوات الحكومية، غير أن مصدرا حكوميا نفى سقوط أي ضحايا أو خسائر بشرية أو مادية.

وقالت الوكالة الحوثية ان «استهداف معسكر الرويك، جاء بعد عمليات رصد، بيّنت تواجد مجاميع كبيرة من المرتزقة والغزاة بداخله»، في إشارة إلى القوات الحكومية وعسكريين من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

الى ذلك عمدت جماعة الحوثي إلى استخدام الصواريخ الباليستية بشكل مكثف ضد القوات الحكومية وأهداف داخل الأراضي السعودية للتعويض عن الخسائر العسكرية الكبيرة التي وقعت عليها خلال الفترة الماضية، وتهدف إلى الاستعاضة عنها بتحقيق خسائر على خصومها من القوات الحكومية، خاصة في ظل أنباء تؤكد سقوط العديد من القادة العسكريين الحوثيين المهمين في العديد من الجبهات.

وفي السياق، قالت الأمم المتحدة إن الحوادث الأخيرة التي شهدها اليمن وذهب ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء في محافظتي تعز والحديدة تظهر جلياً الاستهتار الكامل بالحياة البشرية من أطراف الصراع.

وأعرب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولادريك عن القلق البالغ إزاء تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الهجمات المتصاعدة والعشوائية في جميع أنحاء اليمن.

وحسب بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أشار ماكغولادريك إلى ما «تضمنته التقارير الأولية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي توضح أن الغارات الجوية على سوق شعبية مزدحمة في منطقة الحيمة في مديرية التعزية في محافظة تعز أسفرت في 26 كانون الأول / ديسمبر عن مقتل ما لا يقل عن 54 مدنياً من بينهم ثمانية أطفال، وأصيب 32 آخرون بمن فيهم ستة أطفال».

وأشار إلى تعرض المناطق السكنية في قرى الحيمة خلال الأيام الماضية، بما في ذلك وحدة صحية يشغلها المشردون داخليا… «لحصار كامل من جانب سلطات الأمر الواقع والقصف العشوائي الذي أدى إلى وقوع إصابات بين السكان وتشريد العديد من الأسر أكثر أمانا».

كما أشار البيان، الذي اطلعت عليه القدس العربي، إلى أنه في 26 كانون الأول / ديسمبر أيضاً، أسفرت غارة جوية على مزرعة في مديرية التحيتا في محافظة الحديدة عن مقتل 14 شخصاً من نفس الأسرة. وهؤلاء الضحايا الجدد هم إضافة إلى الخسائر والإصابات التي سجلت في صفوف المدنيين خلال الأيام العشرة الأخيرة، حيث قتل 41 شخصاً، وأصيب 43 شخصاً بجروح في غارات جوية في عدة محافظات في جميع أنحاء اليمن.

ووفق البيان فان «هذه الحوادث تظهر جلياً الاستهتار الكامل بالحياة البشرية التي لا تزال جميع الأطراف، بما فيها التحالف الذي تقوده السعودية، تظهر في هذه الحرب السخيفة التي لم تؤد إلا إلى تدمير البلد والمعاناة غير القابلة للوصف و التي يعيشها الشعب اليمني الذي يتعرض للعقاب بسبب حملات عسكرية غير مجدية من الطرفين».

ونبه جميع أطراف النزاع، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية، بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي بتجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية والتمييز دائماً بين الأهداف المدنية والعسكرية.

وأكد بأنه «لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع الذي تحمل فيه المدنيون العبء الأكبر».

ويشهد اليمن حرباً منذ اذار/ مارس 2015م بين القوات الحكومية مسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة ومسلحي جماعة «انصار الله» (الحوثيين) من جهة ثانية… تسببت بدمار كبير لمقدرات البنية التحتية وتدهور منظومة الخدمات وانتشار الأمراض والاوبئة وانهيار اقتصاد أفقر بلد في الشرق الأوسط.