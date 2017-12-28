مسؤولون عراقيون ينفون زياراتهم إلى تل أبيب

بغداد ـ «القدس العربي»: نفى مسؤولون عراقيون، أمس الخميس، قيامهم بزيارات لإسرائيل، وذلك بعد إعلان أكاديمي إسرائيلي يدعى إيدي كوهين أن 20 مسؤولاً عراقيا زاروا إسرائيل سراً.

وقال في برنامج «قصارى القول» على قناة «روسيا اليوم»: «هناك هرولة عربية للتطبيع مع إسرائيل، حتى العراقيون، عندك أكثر من 20 نائبا زاروا إسرائيل سرّا، هذا هو النفاق العراقي».

وفي صفحته عبر «فيسبوك»، أكد أن من بين من زار اسرائيل، مثال الألوسي، أحمد الجلبي بالعام 2007، حنان الفتلاوي في العام 2010، مشعان الجبوري في العام 2009، أثيل النجيفي في العام 2008، وحسين الشهرستاني في العام 2011.

وأرسل محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، بياناً إلى «القدس العربي» أكد فيه أن هذا الخبر «لا أساس له من الصحة».

وأضاف: «قد لا يشكل مثل هذا النشر أمرا ذَا قيمة لمن يستسيغ تطبيع العلاقات مع اسرائيل. ولكنني ابن العراق وابن الموصل الذين شربوا حب فلسطين والقدس وتربوا على شعارات دينية وقومية ووطنية لا يستطيعون نسيانها على الرغم من المصائب والازمات التي تعرضوا اليها ولازالوا ينظرون إلى اسرائيل على انها السبب الأول لأزمات المنطقة وان التقارب معها خيانة للوطن والدين والمجتمع ».

وَتابع: «مما لاشك فيه انني أتمنى ان أزور مدن فلسطين وان أمتع عيني برؤية قدسنا وأصلي في مسجدها الأقصى ولكنني اجد العار في اي موقف يمكن ان يعطي دعما معنويا لأولئك الذين ينتهكون محارمنا ويشردون اهلنا في فلسطين «.

وزير النفط نائب رئيس الوزراء السابق، حسين الشهرستاني، كذّب كذلك «الخبر جملة وتفصيلاً».

وأضاف في بيان أن «هذه الشائعات تقف خلفها اجهزة استخباراتية تروج لتطبيع العلاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني لتلويث اسماء وطنية عرفت بمواقفها المناصرة للحق الفلسطيني»، مشيراً إلى أن «الشهرستاني كان رابطا على الحدود الفلسطينية مقاتلاً العدو الغاصب مع المقاومة الفلسطينية عام 1970، وبقي موقفه ثابتاً بالعمل على تحرير فلسطين في كل مراحل حياته».

وايضاً، النائبة حنان الفتلاوي أعتبرت أن «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة».

واعتبر مكتب الفتلاوي في بيان أن «ذلك يأتي ضمن حلقة استهداف خارجية تضاف إلى مسلسل حلقات التسقيط التي تستهدف رئيس الحركة والتي هي ضريبة مواقفها في الساحتين العراقية والعربية»، مؤكدة انه «لم تكن للفتلاوي أي زيارة ولم يتم إيفادها لأسباب حكومية او برلمانية كما ادعى المفتري».

واوضح أن «موقف الفتلاوي ثابت من قضية فلسطين العربية وعاصمتها القدس»، لافتا إلى أنه «لا توجد أي حالات تواصل معلن او سري مع الكيان المحتل للارض المقدسة كما ادعت صحيفة القدس العربية».

إلى ذلك، أكد حزب المؤتمر الوطني العراقي، أن «الادعاء حول زيارة الراحل الجلبي إلى تل أبيب هو ادعاء مردود، كونه عاريا تماماً عن الصحة، وهو محض اختلاق ومجرد اصطناع من ناشره».