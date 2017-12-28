﻿الدولة المغربية تبدأ أولى خطواتها تُجاه إلغاء مجانية التعليم

الرباط – «القدس العربي»: برغم الاستياء العارم الذي خلفه مشروع الرأي المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في صفوف المغاربة. إلا أن الأمانة العامة للحكومة انتهت من صياغة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، و يعتبر ذلك أولى خطوات الدولة المغربية لإنهاء مجانية التعليم. ويأتي ذلك، عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء.

ونص مشروع القانون الإطار، على أن الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص. ونصت المادة 45 من القانون عينه على «أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

ونص المشروع على إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال البالغين سن الدراسة الذي يبدأ من أربع سنوات إلى تمام 15 سنة، كما نص على أن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا، ملزما الدولة بتحقيق هذا الهدف ضمن أجل لا يتعدى ست سنوات. وكان لقرار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، المُصادق على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية، وقع صادم لعدد من المغاربة الذين أبدوا رفضهم واستغرابهم للخطوة معتبرين الخطوة المسمار الأخير في نعش التعليم العمومي في المغرب. ووصف حسن لفكير، مواطن مغربي أب لثلاثة أبناء، هذا القرار بالمُجْحِف في حق الشعب المغربي، في وُلوج المؤسسات التعليمية المجانية. وقال لـ«القدس العربي» « نحن نرفض هذا القرار المستهتر بكرامة المواطن المغربي الفقير الذي يضل الضحية الأولى والوحيدة لهذه السياسة العبثية».

وأشار لفكير، إلى أن الدولة، تحاول اليوم أن ترفع يدها عن كل ما هو عمومي لتغطي عن فشلها في تدبير هذا القطاع عن طريق خصخصته ومصادرته للوبيات الخصخصة.

وتشير إحصاءات لمكتب الإحصاءات المغربي، إلى أن 59 من مئة من الأسر المغربية تقول إن دخلها يغطي مصاريفها، في حين أن 33.4 من مئة منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من دخلها 7.6٪.

وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن « في ذلك نسف لدعائم المدرسة العمومية في المغرب، والتي عرفت منذ البداية بكونها مجانية، معتبرا أن فرض رسوم على الدراسة يعني إقصاء أبناء الفقراء، ودفعهم إلى مغادرة مقاعد الدراسة، ما سينتج جيلا من المهمشين والمقصيين».

وهو يرى أن إلغاء مجانية التعليم لا يعني سوى إفقار الفقير أكثر مما هو عليه الحال، وذلك لمسوغات مالية تتعلق بالميزانية العامة للدولة، منتقدا ما سمّاه تملص الحكومة من كلفة الخدمات العمومية المتعلقة في التعليم والصحة خصوصا، داعيا إلى صياغة مخطط شامل وناجع يعالج الأعـطاب.