﻿الجزائر: بوتفليقة يحاول نزع فتيل الأزمة بإعلان ترسيم «يناير» عيدًا وطنيًا!‏

الجزائر ـ «القدس العربي»:‏ أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترسيم عيد «يناير» الواقع في الثاني ‏عشر من كانون الثاني /يناير من كل سنة عيدًا وطنيًا، باعتباره يمثل رأس السنة ‏الأمازيغية، وذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، وهذا في إطار خطوة للتهدئة اتخذها ‏الرئيس الجزائري لامتصاص الغضب الذي خلفه رفض البرلمان لمقترح تطوير تعليم ‏اللغة الأمازيعية، الذي أثار جدلا، وكان السبب في حركات احتجاجية عاشتها جامعات ‏ومدارس ثانوية في عدة مناطق من البلاد، خاصة منطقة القبائل.‏ وكان مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأول برئاسة عبد العزيز بوتفليقة قد قرر ترسيم «يناير» عيدًا وطنيًا مدفوع الأجر، يتم الاحتفال به كل سنة، الذي يوافق الـ 12 من ‏كانون الثاني /يناير حسب التقويم الميلادي.‏

وقال بيان مجلس الوزراء إن الرئيس بوتفليقة أمر الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتعميم ‏تعليم واستخدام اللغة الأمازيغية، كما أمر الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون ‏العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، موضحًا أن هذه ‏الإجراءات تهدف إلى تعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين، في الوقت الذي تستوقفنا فيه ‏العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي.‏

ويأتي قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كرد على الغليان الذي تعيشه منطقة القبائل منذ ‏أيام عقب رفض البرلمان لمقترح تطوير تعليم اللغة الأمازيغية، وهو ما تسبب في حالة ‏غليان وغضب شهدتها عدة جامعات ومدارس ثانوية، مازالت الدراسة متوقفة في ‏بعضها، إضافة إلى مظاهرات ووقفات احتجاجية تعرضت الكثير منها للمنع، ‏وتحولت إلى مشادات ومواجهات مع قوات الأمن، تسببت في إصابات وتعرض ‏العشرات للتوقيف، من دون أن تتحرك الحكومة أو يصدر عنها أي تصريح رسمي ‏بخصوص هذه الأزمة، إلى غاية أن تدخل الرئيس بوتفليقة بإعلان ترسيم رأس ‏السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، وكذا مطالبة الحكومة بالإسراع في تنصيب الأكاديمية ‏الجزائرية للغة الأمازيغية، علما أن هذه الأكاديمية منصوص عليها في الدستور الذي ‏تم إقراره سنة 2016، والذي نص على جعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، ‏وبرغم مرور قرابة عامين إلا أنه لم تكن هناك أي مؤشرات عن إسراع الحكومة في ‏تنصيب هذه الهيئة إلى غاية اندلاع هذه الأزمة بسبب تصرف نواب الأغلبية الذين ‏رفضوا المقترح الذي تقدمت به إحدى نواب حزب العمال بخصوص ترقية تعليم اللغة ‏الأمازيغية.‏

جدير بالذكر أن السلطات التي كانت ترفض في وقت أول الاعتراف بالأمازيغية كجزء ‏من مكونات الهُوية الوطنية، اضطرت عدة مرات تحت الضغط التنازل عن مواقفها ‏السابقة، فالرئيس بوتفليقة أعلن في بدايات حكمه أنه لن يعترف بالأمازيغية لغة وطنية ‏ما دام رئيسا للبلاد، لكنه بعد نحو سنتين من تصريحه عدل الدستور ليجعل ‏الأمازيغية لغة وطنية وذلك في سنة 2002، عقب ما عرف بأحداث الربيع الأسود التي ‏اشتعلت بسببها منطقة القبائل قرابة سنتين كاملتين، وسقط العشرات من القتلى والمئات ‏من الجرحى، وبرغم أن السلطة آنذاك رفضت مطلب ترسيم الأمازيغية، واعتبرت أن ‏جعلها وطنية كاف، وأنه أقصى ما يمكنها فعله، عادت سنة 2016 وقامت بترسيمها ‏أيضا.‏

وتعود بداية التأريخ الأمازيغي في الجزائر إلى 950 عاما قبل ميلاد المسيح عيسى ابن ‏مريم عليه السلام، ويبدأ رأس السنة ‏الأمازيغية في 13 كانون الثاني / يناير بدل الفاتح ‏منه، بينما يتم الاحتفال ليلة رأس السنة أي في الثاني عشر منه. ‏

وهناك روايتان تأريخيتان تتضاربان حول أصول الاحتفال بهذه المناسبة، تقول الأولى ‏إن «يناير» يرمز للاحتفال بالأرض ‏والفلاحة عموما تفاؤلا بعام خير وغلّة وفيرة على ‏الفلاحين وعلى الناس عموما. أما الرواية الثانية فتقول إنه اليوم الذي ‏انتصر فيه الملك ‏الأمازيغي «شاشناق» على الفرعون المصري «رمسيس الثاني» في مصر.

والأمازيغية هي اللغة الرئيسية في التعاملات اليومية لسكان منطقة القبائل الكبرى في الجزائر، التي تضم محافظات عدة ‏شرق العاصمة، وينقسمون، وفق باحثين، إلى مجموعات منفصلة جغرافيًا، وهم: القبائل في منطقة القبائل (شرق ‏العاصمة)، والشاوية في منطقة الأوراس (جنوب شرق)، والمزاب (المجموعة الأمازيغية الوحيدة ذات المذهب الإباضي) ‏في منطقة غرداية (500 كم جنوب العاصمة). ‏ إضافة إلى الطوارق (أقصى الجنوب الشرقي)، والشناوة في منطقة شرشال (90 كم غرب)، وهناك مجموعة بربرية ‏أخرى قرب مدينة ندرومة على الحدود مع المغرب، وتتميز لغتها أو لهجتها بقربها الكبير من الشلحية وهم أمازيغية الشلوح ‏‏(بربر) في المغرب. ‏

ولا توجد أرقام رسمية بشأن عدد الناطقين في الأمازيغية كلغة، لكنهم مجموعة من الشعوب المحلية، يسكنون المنطقة الممتدة ‏من واحة سيوة (غرب مصر) شرقًا، إلى المحيط الأطلسي غربًا، ومن البحر المتوسط شمالًا إلى الصحراء الكبرى جنوبًا».‏