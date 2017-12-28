﻿محللون: القرار الإماراتي يؤكد امتعاض أبوظبي من تجربة التوافق في تونس

تونس – «القدس العربي»: بعد مرور أكثر من أسبوع على الأزمة الإمارتية المستمرة مع تونس، يبدو من الضروري تقويم كيفية رد الدبلوماسية التونسية على القرار الإمارتي المسيء للنساء التونسيات، خاصة في ظل الارتباك والتباين في موقف رئاستي الجمهورية والحكومة إزاء قرار يرى بعض الخبراء أنه يتجاوز منع التونسيات من الصعود لطائرات الناقلة الإمارتية ليكشف عن امتعاض أبوظبي من التوافق السياسي القائم في البلاد وشعورها بالخيبة والخذلان إزاء حزب «نداء تونس» ورئيسه السابق الذي أسهمت في دعمه للوصول إلى سدة الرئاسة.

الأزمة التي بدأت بقرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات تحولت إلى قضية رأي عام في بلد لديه حساسية كبيرة تجاه محاولة المس بحقوق المرأة ومكتسباتها المتراكمة عبر عقود، وأمام تواصل الضغط الشعبي طالبت الحكومة التونسية السلطات الإماراتية باعتذار علني، لكنها أبقت الباب مواربا تجنبا لتصاعد الأزمة وتبعاتها على البلدين خاصة الجالية التونسية في الإمارات التي تتجاوز ثلاثين ألف شخص.

ويرى المحلل السياسي الدبلوماسي السابق توفيق ونّاس أن الأزمة الأخيرة كشفت عن عدم وجود تنسيق كافٍ بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيسي الجمهورية والحكومة) مشيرا إلى التباين بين تصريحات كل من الناطقة باسم الرئاسة سعيدة قرّاش ووزير الخارجية خميّس الجهيناوي وهما (الرئاسة ووزارة الخارجية) الجهتين المسؤولتين بالدرجة الأولى عن العلاقات الدبلوماسية والسياسية الخارخية.

ويضيف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «تباين موقف الحكومة والرئاسة يعكس الاختلافات الموجودة والواضحة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، فالأولى في شق والثانية في شق آخر، وثمة اختلاف بينهم على كل المواضيع بصفة عامة وهذا ليس سرا، فهناك خلل واضح في التعامل داخل السلطة التنفيذية مع المواضيع السياسية والاقصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.

ويعتبر وناس أن ثمة خلفية سياسية عميقة للأزمة بين تونس والإمارات «يرغب الطرفان بالتعتيم عليها، فدولة الإمارات ساعدت الباجي قائد السبسي وحزب نداء تونس ماديا ومعنويا (تمويل حملات انتخابية وتأمين سيارات خاصة لحماية السبسي) في الفوز في الانتخابات والوصول إلى سدة الرئاسة وكان يفترض أن يقوم السبسي بإزاحة النهضة من الحكم لاحقا، ولكن نتائج الانتخابات لم تمنح نداء تونس الأغلبية وهو ما دفع السبسي للاتفاق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على حكم تونس معا، وهو ما جعل الإماراتيين يشعرون بالخيبة والخذلان تجاه السبسي، وهو ما أدى لاحقا لتحميل موضوع منع سفر التونسيات أكثر مما يحتمل، أضف إلى ذلك أن هذا الموضوع يشكل حساسية كبيرة بالنسبة لحقوق المرأة في تونس».

ويضيف «هناك أخطاء من الطرفين، فمن الناحية الإماراتية لم تكن إجراءات اتخاذ هذا القرار سليمة بالنسبة للقانون الدُّولي والعرف الدبلوماسي، ومن ناحية أخرى وقع التصعيد من قبل تونس، وكما قلت ثمة شعور بالخذلات مبالغ فيه من قبل الإماراتيين وثمة شعور بنوع من الكبرياء والتعالي المبالغ فيه أيضا من قبل التونسيين وكلا الموقفين خطأ، وهذا ما دفعنا للدخول في نوع من الدبلوماسية الصدامية أو القبلية القائمة على الأهواء برغم أن العلاقات الدبلوماسية بين الدول تقودها المصالح، وأتصور أن الجرح عميق قليلا في العلاقات بين البلدين ويتطلب بعض الوقت والبحث عن صيغة توافقية حتى لا يكون هناك غالب ومغلوب فمن الضروري أن تقع حلحلة هذا الموضوع بالتوافق والبحث عن المصالح وليس عن نقاط التأزم».

ويرى المحلل السياسي والدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي الأزمة القائمة بين تونس وأبوظبي إلى تعطّل لغة التواصل والحوار بين مختلف الدول العربية، مشيرا إلى أنه «لو كانت الجسور ممدودة بين هذه الدول بطريقة مرضية لما وصلنا لتردي الأوضاع لهذه الدرجة حتى نصبح بحاجة للبحث عن صيغة للرد، ويجب أن لا ننسى أن ثمة نحو 30 ألف تونسي يعيشون في الإمارات وجزء كبير منهم إطارات (مسؤولون) سامية، وعلى مدى التأريخ كانت لدينا مواقف متينة مع الإمارات وقد كلفنا عددا من دبلوماسيينا الساميين ليشتغلوا سفراء للإمارات في بلدان عدة من العالم».

ويضيف لـ«القدس العربي»: «في أية سفارة في العالم هناك ملحق عسكري وآخر أمني دورهما تجميع كل المعلومات التي تهم أمن وسلامة ورفاه وتقدم البلد الذي يمثلانه وخصوصا في ما يتعلق بالعلاقة بين دولتهما والدولة المستضيفة، وحتى السفير لديه دور في ربط الصلة وجمع المعلومات في حدود القانون الخاص في بلد الإقامة، غير أن هذه القنوات جميعها شبه معطلة (في السفارة التونسية في الإمارات) وهذا غير طبيعي، لأن إهانة المرأة أو الرجل التونسي لا تُقبل مهما كانت الظروف، ولذلك أقول إن جزءا من هذه الإهانة تتحمل مسؤوليته الجهة التونسية لأنها أخلت بواجب ربط الصلة بالطرف الآخر».

من جانب آخر، يرى العبيدي أن رد الفعل التونسي إزاء القرارالإماراتي كان «مزدوجا وليس واضحا وكان هناك ارتباك في الساحة السياسية التونسية التي تعيش نوعا من الاصطفاف بين هذا الطرف أو ذاك، لأن الحكومة التي توصف بحكومة الوحدة الوطنية هي حكومة تعدد المشارب وهذا ما يفسر ارتباك الجهات الرسمية وتشتت الرأي العام، حيث رأينا جهات رسمية كرئاستي الدولة والحكومة ووزارتي الخارجية والنقل كل منهم تصرف بطريقة مختلفة وعبر عن موقف متباين عن الآخر، في حين أنه في هذه الحالات على الدولة أن تتحدث بصوت واحد، ولذلك كان على الحكومة جمع كل هذه الأطراف السياسية والتقنية والأمنية وإصدار بيان موحد يمثل تونس ويحفظ ماء الوجه ويحافظ على الخيط الرقيق كي تستعيد تونس علاقاتها مع هذه الدولة التي أخطأت في حق تونس ونسائها خاصة».

ويضيف «ارتباط الجهات القيادية أدى لغياب مصدر موثوق للمعلومات ومهد لظهور إشاعات عدة لدى الرأي العام حول هذا الموضوع، حتى أن بعضهم ذهب لربطه بطرد أمراء إماراتيين كانوا يصطادون طائر الحبارى النادر في الجنوب التونسي، عموما أعتقد أن الأمر لن يتطور إلى قطيعة نهائية بين تونس والإمارات، فالمسؤولون سيلجأون لحلول أخرى لترطيب الأجواء ورأب الصدع وخاصة أن ثمة أبعادا أخرى لهذا الملف تتعلق بالاستثمارات الإماراتية المعلّقة والعلاقات مع بعض الأطراف في تونس وغيرها».

يُذكر أن بعض المسافرات التونسيات قررن مقاضاة شركة الخطوط الإماراتية ردا على منعهن من السفر، فيما أكد وزير النقل التونسي رضوان عيارة أن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة (لم يحددها) في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الناقلة الإماراتية.