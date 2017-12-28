﻿سفير السودان في القاهرة يهاجم الإعلام المصري… وصحافي مقرب من السيسي يحذره

القاهرة ـ « القدس العربي»: هاجم السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحميد، وسائل إعلام مصرية، بسبب الطريقة التي تناولت بها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلاده. ووصف في حوار لصحيفة «اليوم التالي» السودانية، وسائل إعلامية مصرية لم يُسمها بأنها «حمقى».

وأضاف أن» الإعلام المصري وجد في زيارة أردوغان للسودان فرصة سانحة أخرى للنيل من السودان وخياراته، وتحقير قيادته وتاريخ أمته».

وتابع: «مثل هؤلاء يسعون لتسميم الأجواء وإفسادها، مشيرا إلى أن بعض الإعلاميين المصريين يحسبون أي نشاط سيادي أو تحرك سوداني أمرا نشازا تدق له طبول الرفض والتجريم.

وزاد السفير السوداني: «على هؤلاء إدراك أن السودان ليس بجمهورية موز، وأن علاقاته الإقليمية والدولية، ليست خصما من رصيد علاقاته مع الآخرين، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في تغبيش وعي الشعب المصري».

وتابع أيضًا: «الشعب المصري الشقيق يؤمن بأن ازدهار السودان وقوته هي قوة لمصر وللقارة الأفريقية والعالم العربي»، مضيفا أن «التقليل من شأن السودان وربطه بنظريات المؤامرة أضحى بضاعة كاسدة وعملة غير قابلة للتداول». في المقابل، وجه الإعلامي الأكثر قرباً للرئيس عبد الفتاح السيسي، أسامه كمال، تحذيراً مباشراً لعبد الحميد بعد اتهامه الإعلام المصري بعبارات «غير لائقة».

وقال في برنامجه «مساء د أم سي» إن «مصر لن تقف موقف المتفرج ولن تسكت حال بناء قاعدة عسكرية تركية بالقرب من حدودها، على بعد 200 كم».

وتابع أن «مصر دافعت كثيرا عن السودان، ووقفت بجواره في كل مشكلاته وعثراته، وقمنا بدعم القيادة السياسية السودانية».