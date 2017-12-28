﻿مفارقات اعتقال الإمارات إعلاميا أهان السودانيين

ذكر نشطاء إماراتيون على وسائل التواصل الاجتماعي أن البيان، الذي أصدرته نيابة أبو ظبي حول ضبط وإحضار أحد الإعلاميين لنشره تغريدة تضمنت ألفاظا وتعابير عنصرية، يتعلّق بالصحافي الرياضي محمد نجيب.

الإعلامي المذكور كان قد هاجم الرئيس السوداني عمر البشير بسبب ارتكابه «جريمة موصوفة» هي لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث وجّه الكلام في تغريدة له على موقع «تويتر» إلى «كل قياداتنا ومن يثق بالبشير» ذاكرا بعد ذلك بيتا شهيرا لأبي الطيب المتنبي في هجاء حاكم مصر كافور الإخشيدي والذي عيّره فيه بلونه الأسود وبكونه كان عبداً يساق بالعصا!

الواضح أن الإعلامي توقع من انجراره نحو هذا التنميط غير الأخلاقي (وغير الإسلامي والذي تحرمه أيضا القوانين الدولية) والذي يهين عبره السودانيين والعرق الأسود بعامته، أن يحظى، إضافة إلى تصفيق وضحكات مشايعيه وزملائه من مناصرين هذا التفكير العنصري، برضى أولياء نعمته من المسؤولين الذين وجه لهم خطابه!

كان غريبا بالنسبة للإعلامي إذن أن تقوم النيابة العامة لأبو ظبي، بضبطه واعتبار ما أقدم عليه «سلوكا مجرّما، إضافة إلى استخدامه التقنيات الحديثة في الجريمة، وهي وسائل التواصل الاجتماعي».

سبب المفاجأة بسيط وواضح ففعلة نجيب المنكرة رغم عنصريتها الفاضحة لا تختلف، من حيث المبدأ، عن سيل من السلوكيات التي تخترق القوانين وتحرّض بصراحة على أفعال تسيء لدول وشعوب وتستخدم «التقنيات الحديثة» وتقوم بها نخبة من السياسيين الإماراتيين على رأسهم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي يخوض سجالا حادا مع إردوغان، بل إن أكثرهم شهرة و»تغريدا» يشغل منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وهو السيد ضاحي خلفان.

آخر تغريدات خلفان كانت دعوة علنية ومباشرة لقصف قناة «الجزيرة» في الدوحة، وهي دعوة للقتل الصريح من مسؤول يفترض به أنه يعرف أحكام جرائم القذف والتشهير والتحريض على قتل المدنيين.

خلفان كان قد سبق مواطنه الإعلامي بأشكال من الإساءة للشعوب، كما فعل حين حيّا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره منع شعوب ست دول إسلامية على دخول الولايات المتحدة ولكنّه أضاف على زعم ترامب بأنه يحمي بلاده من «الخطر الإرهابي» إساءة للأمم المذكورة معتبراً إياها شعوبا متخلفة تستحق أن تمنع من دخول أمريكا، ويذكر الفلسطينيون الكثير من «تغريدات» خلفان التي تنافق أيضاً لإسرائيل وتستكثر عليهم أن يطالبوا بدولة وهناك 22 دولة مفتوحة لاستقبالهم.

لم يفعل الإعلامي «المضبوط» إذن غير محاولة تقليد كبار المسؤولين في الدولة، الذين ينافقون ترامب وأمثاله، ويستهينون بالشعوب المسلمة، ويحرّضون على الإساءة إليها، ويطالبون بالقصف العشوائي للمدنيين على خلفية خصومات سياسية.

ضبط الإعلامي المنكود إذن ليس من باب الدفاع عن القانون، فلو كان المسؤولون في الإمارات مهتمين حقاً بالقانون لما تباروا في مباراة التصريحات و»التغريدات» التي تسيء للشعوب وتنافق للحكام وتكسر كل المواثيق والأعراف والأخلاق البشرية.

اعتقال الإعلامي يختزل حال الإمارات فهو من ناحية يريد القول إنها تحافظ على القوانين والأعراف الدولية، ومن ناحية أخرى أن انتهاك القوانين والإساءة للشعوب هو حق يحتكره فقط المسؤولون عن تنفيذ تلك القوانين!